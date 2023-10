„Sommerhaus“-Zoff: „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel hetzt gegen die Stehfests

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Das „Sommerhaus der Stars“ liefert gerade wieder Drama vom Feinsten. Jetzt mischt sich auch „Goodbye Deutschland“-Kultauswanderer Steff Jerkel ein und schießt gegen Edith und Eric Stehfest.

Mallorca/Bocholt – Auch in diesem Jahr erhitzt das „Sommerhaus der Stars“ wieder die Gemüter. Auch Steff Jerkel (54) lässt das Drama rund um Walentina Doronina (23), Aleks Petrovic (32) und Co. nicht kalt. Ein Paar ist dem „Goodbye Deutschland“-Star jedoch ein besonderer Dorn im Auge.

Steff Jerkel teilt gegen „Sommerhaus der Stars“-Paar aus

In seiner Instagram-Story teilt Steff Jerkel, der 2021 selbst mit seiner damaligen Partnerin Peggy Jerofke im „Sommerhaus der Stars“ residierte, gegen Edith (28) und Eric Stehfest (34) aus. Doch was steckt dahinter? Schließlich gehören die Stehfests zu den noch am wenigsten polarisierenden Kandidaten der aktuellen Staffel.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Zuletzt waren die beiden Tattoofreunde, die überzeugt sind, sich bereits aus einem früheren Leben zu kennen, damit aufgefallen, dass sie Aleks und dessen Freundin Vanessa Nwatu (23) bezüglich deren Streits zur Rede. Ein absolutes No-Go für Steff, der sich in nun in seiner Instagramstory über die beiden aufregt.

Sommerhaus der Stars - diese Paare rücken nach Auch in diesem Jahr stoßen einige Paare erst verspätet dazu. Auf diese drei „Sommerhaus der Stars“-Nachrücker-Pärchen können sich die RTL-Zuschauer diesmal freuen.

Steff Jerkel erhebt Betrugsvorwürfe gegen Edith Stehfest

„Die Edith betrügt den Eric mit anderen Frauen, wo er sichtlich darunter leidet und die beiden mischen sich in andere Beziehungen ein, die beiden Hobbypsychologen“, echauffiert sich der Wahl-Mallorquiner. Zur Erklärung: In ihrer Vorstellungsrunde hatten die Stehfests zunächst erklärt, monogam zu leben – bis zu einem Einwurf Erics, dass Edith hin und wieder auch mal was mit Frauen habe. Eine Tatsache, die nicht spurlos an dem zweifachen Vater vorbeizugehen scheint.

Steff Jerkel teilt gegen die „Sommerhaus der Stars“- Kandidaten Edith und Eric Stehfest aus © RTL+ & Instagram/steff.jerkel

Dass die beiden sich in die Beziehungen anderer einmischen, kann Steff Jerkel daher gar nicht nachvollziehen. Ob sie reagieren werden, bleibt abzuwarten. Bisher haben sich die Stehfests noch nicht öffentlich zu dem Angriff aus Mallorca geäußert. Im Drama um Vanessa und Aleks, die sich vergangenes Jahr bei „Temptation Island VIP“ kennen und lieben lernten, positioniert sich auch unser „Sommerhaus der Stars“-Experte Eric Sindermann klar – und stellt sich Vanessa an den Pranger. Verwendete Quellen: instagram.com/steff.jerkel