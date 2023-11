Fiese Anschuldigungen bei „Sommerhaus“-Ex-Paar: Gigi und Dana liefern sich Schlammschlacht

Von: Diane Kofer

Drucken Teilen

Kurz nach „Das Sommerhaus der Stars“ haben Gigi Birofio und Dana Feist ihre Trennung bekannt gegeben. Jetzt bricht Dana in Tränen aus – und macht ihrem Ex Vorwürfe.

Köln – Trennungen nach „Das Sommerhaus der Stars“ sind keine Seltenheit. Weil so viele Paare nach der TV-Show ihre Beziehung beenden, wird immer wieder von einem Fluch gesprochen. Auch in dieser Staffel gab es bereits Trennungen. Nach Ricarda Raatz (31) und Maurice Dziwak (25) haben auch Luigi „Gigi“ Birofio (24) und Dana Feist (26) ihr Liebes-Aus bekannt gegeben. Zu den Gründen haben sie sich zunächst nicht geäußert – bis jetzt.

Trennung nach „Das Sommerhaus der Stars“: Dana Feist rechnet mit Ex Gigi Birofio ab

Als das Management von Dana Feist die Trennung von Gigi Birofio bestätigte, wurde noch ein großes Geheimnis aus den Hintergründen gemacht. „Das Sommerhaus der Stars“-Paar soll aber mit Vertrauensproblemen gekämpft haben – ein Statement von beiden Seiten blieb aus. Nur wenige Stunden später ändert sich das jedoch. Dana rechnet böse mit ihrem Ex ab und macht ihm unter Tränen knallharte Vorwürfe.

Im RTL-Interview behauptet Dana, dass die Beziehung an Gigi gescheitert sei. Vor rund einer Woche habe sie den Schlussstrich gezogen – nachdem der ehemalige „Ex on the Beach“-Teilnehmer sie zum wiederholten Mal betrogen habe. „Er war mit untreu und das zu hundert Prozent“, erzählt die 26-Jährige. „Mein Kopf ist zum Teil leer, weil ich mir keine Gedanken möchte und mich nicht weiter runterziehen lassen will“, meint sie weiter und bereut vor allem, dass sie nicht nach Gigis erstem Fehltritt die Reißleine gezogen hat. „Ich glaube, das war mein persönlicher Fehler, weil ich ihm verziehen habe“, meint sie.

Start einer Schlammschlacht: So reagiert Gigi auf Danas Behauptungen

Gigi hat sich nicht persönlich zu den Vorwürfen gemeldet, dafür aber sein Management. „Wir sind absolut enttäuscht von Dana, die nun versucht, jeden Spot auf Gigi zu richten. Eine Beziehung kann mal scheitern und das ist okay. Jedoch binnen einer Woche sofort an die Öffentlichkeit zu gehen, gehört nicht zur normalen Bewältigung der Trennung und erst recht trägt es nicht dazu bei, Frieden zu stiften“, heißt es in dem Statement. „Geht es hier eventuell um PR?“, wird abschließend eine Frage in den Raum gestellt.

Dana Feist und Gigi Birofio haben ihre Trennung bekannt gegeben – jetzt macht Dana ihrem Ex aber böse Vowürfe: Es geht um mehrere Seitensprünge. © Screenshot: „Das Sommerhaus der Stars“/ RTL (Fotomontage)

Im „Sommerhaus der Stars“ konnten die Fans die Beziehung der beiden nicht lange unter die Lupe nehmen – das Paar war schon nach wenigen Tagen wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Gigi und Can Kaplan (27) rausgeflogen. Die Wiedersehensshow fand dann ohne die zerstrittenen „Sommerhaus“-Stars und deren Partnerinnen statt. Verwendete Quellen: rtl.de