Ivonne Mölders feiert am Ballermann mit Bier zum Frühstück nach „Sommerhaus der Stars“

Von: Alica Plate

Sommerhaus der Stars: Ivonne Mölders feiert nach den Dreharbeiten am Ballermann © Screenshot/Instagram/saschamoelders9/ivonnemoelders

Vom Bauernhof an den Ballermann. Mehrere Wochen lang drehten Ivonne und Sascha Mölders für die RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“. Nun zeigt sich die Frau des Profikickers am Ballermann und gönnt sich ein Bier am Morgen.

Mallorca - Ivonne und Sascha Mölders sind eins der acht Paare, die in der diesjährigen Staffel „Sommerhaus der Stars“ (alle News auf der Themenseite) ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen - für das TV-Paar ein Grund zum Feiern. Am Ballermann gönnt sich Ivonne eine Auszeit - dabei darf natürlich auch ein Bier am Morgen nicht fehlen.

Ivonne und Sascha Mölders waren im „Sommerhaus der Stars“

Noch immer ist unklar, wann die diesjährige Staffel der RTL-Show im TV zu sehen ist (alle „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten im Überblick). Dennoch ist klar: Die Dreharbeiten sind seit einigen Tagen abgeschlossen und die Kandidaten wieder zu Hause.

Für Ivonne Mölders ging es allerdings direkt wieder auf die nächste Reise. Denn die hübsche Blondine macht derzeit den Ballermann unsicher. Auf Instagram nimmt sie ihre Fans mit.

„Ein Bier am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen“ - genau das scheint sich auch die diesjährige „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin zu denken. In ihrer Instagramstory vom 10. Juni veröffentlichte sie ein Video, auf dem sie beim frühstück sitzt und sich bereits am frühen Morgen ein Bier gönnt. Anschließend schien es für Ivonne auf direktem Wege in die Schinkenstraße zu gehen - na dann mal, Prost!

Die Zeit im „Sommerhaus der Stars“ hat nicht nur das Paar extrem zusammengeschweißt, die beiden scheinen auch eine neue Freundschaft geschlossen zu haben. Immerhin zeigte sich Ivonnes Mann Sascha Mölders kürzlich gemeinsam mit Patrick Romer auf einem Dorffest. Verwendete Quellen: Instagram.com/ivonnemoelders