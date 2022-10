„Nicht gerade begeistert“: So denken Antonias Eltern über Patricks Verhalten im Sommerhaus

Von: Claire Weiss

Im „Sommerhaus der Stars“ ließ Patrick Romer keine Gelegenheit aus, seine Antonia zu erniedrigen. Sie enthüllt nun, wie ihre Familie über das Verhalten ihres Freundes denkt. Denn die TV-Szenen sind nicht unbemerkt an ihnen vorbeigegangen.

Hannover - Kein Paar sorgte im „Sommerhaus der Stars“ für so viel Aufsehen wie Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22). Und das will etwas heißen! Immerhin trennten sich Eric Sindermann und seine Katha noch vor den Kameras.

Doch während Eric und Katha in der Sendung einen Schlussstrich zogen, zofften sich Patrick und Antonia bis ins Finale, wo sie sich schließlich den Sieg holten. Zahlreiche Fans gönnten aber vor allem dem ehemaligen „Bauer sucht Frau“-Kandidaten den Gewinn nicht. Denn der hatte seine Freundin von Folge eins an nur niedergemacht.

Er beleidigte sie, kritisierte sie ununterbrochen, stellte sie vor den anderen Kandidaten bloß und verglich ihr Aussehen sogar mit dem eines Gebrauchtwagens. Im Netz sorgte sein Verhalten für einen riesigen Aufruhr. Fans forderten von Antonia, sich von ihrem tyrannischen Freund zu trennen.

RTL-Unterhaltungschef musste sich für „Sommerhaus der Stars“ bereits 2020 rechtfertigen:

Kaum eine „Sommerhaus der Stars“-Staffel sorgte für derart viel Aufsehen wie die fünfte: Dort bildete sich schnell eine Gruppe um Andrej Mangold (35) und seine damalige Partnerin Jennifer Lange (29), die es vor allem auf Mangolds Ex Eva Benetatou (30) abgesehen hatten. Es folgten teils wüste Beleidigungen und ein handfester Mobbingskandal. Zu diesem musste sich dann sogar RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm äußern: „Wir haben das Mobbing weder gepusht noch gewollt“, erklärte er in einem Interview mit Übermedien und offenbarte zudem: „Wir finden das auch nicht gut. Die Eskalation der Aggressivität und das unangenehme negative Gefühl, das in dieser Staffel steckt, hat uns persönlich auch betroffen gemacht.“