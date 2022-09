„Muss sonst in die Hose...“: Cosimo rennt nach „Sommerhaus der Stars“-Spiel aufs Klo

Neue Staffel auf RTL

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Fabienne Schimbeno schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In Folge 3 von „Sommerhaus der Stars“ steht das nächste Spiel an. Kandidat Cosimo hat danach aber ein Riesen-Problem: Er muss dringend aufs stille Örtchen!

Seit dem 7. September läuft die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel „DAS Promi-Paar“ 2022. Auch „DSDS“-Kultkandidat Cosimo Citiolo ist dieses Jahr ins „Sommerhaus“ gezogen. Zusammen mit Freundin Nathalie will er den Sieg nach Hause holen – doch schon in Folge 3, die bereits seit 11. September auf RTL+ verfügbar ist, erlaubt er sich den nächsten großen Klops, berichtet MANNHEIM24.

„Das Sommerhaus der Stars“: Dieses Spiel erwartet die Kandidaten in Folge 3

In Folge 3 von „Sommerhaus der Stars“ steht das nächste Spiel für die Promis an: Bei „Tischlein, deck‘ Dich“ müssen die Paare abwechselnd knifflige Fragen beantworten. Dabei werden ihnen nacheinander ekelerregende Speisen wie „Blauschimmelkäse in Fischsoße“ oder „cremiges Wurstwasser“ serviert. Liegt einer des Paars falsch, müssen beide schlucken!

Cosimo und Nathalie sind schon beim Anblick der ersten Speise total angeekelt: „Teufels-Chili-Marmelade“ gibt‘s, wenn Frage Nummer 1 nicht richtig beantwortet wird. Dafür will RTL wissen: „Was misst man mit der Scoville-Skala?“.

Ekel-Spiel bei „Sommerhaus der Stars“: Cosimo und Nathalie müssen schlucken

Scoville? Das hat Nathalie, die die Frage gestellt bekommt, noch nie gehört. „Sicher, dass Du‘s auch richtig gelesen hast?“, fragt sie Cosimo. Doch der liegt zur Ausnahme mal richtig. Wir erinnern uns: In Folge 3 von „Sommerhaus der Stars“ fällt Cosimo ein gängiges deutsches Wort nicht ein. Beim Spiel „Paar Wash“ blamiert er sich bis auf die Knochen!

Nathalie muss noch lange überlegen. Dann irgendwann antwortet sie: „Wasser!“. Doch damit liegt die junge Kosmetikerin leider falsch: „Schärfe“ wäre die richtige Antwort gewesen. Quasi passend zur servierten Speise. Das bedeutet: Nathalie und Cosimo müssen schlucken!

„Boah!“ – Ekel-Spiel verlangt von den Kandidaten alles ab

+ Cosimo rennt nach Ekel-Spiel bei „Sommerhaus der Stars“ auf die Toilette © RTL+

Mit Ach und Krach würgen die beiden „Sommerhaus“-Kandidaten die Ekel-Marmelade herunter. „Boah!“, sagt Cosimo, nachdem er die Horror-Kost heruntergeschluckt hat. Nach und nach beantworten Cosimo und Nathalie verschiedene Wissensfragen und bekommen weitere Ekel-Speisen aufgetischt.

Dabei stellt sich das „Sommerhaus“-Pärchen gar nicht mal so schlecht an! Eine knifflige Rechenaufgabe meistern Cosimo und Nathalie sogar mit Bravour (schon irgendwie verwunderlich, oder?!). Dennoch muss noch die ein oder andere Ekel-Kost verzehrt werden. Irgendwann ist das Spiel dann zu Ende:

+ Das Sommerhaus der Stars: Nathalie muss sich bei Ekel-Spiel fast übergeben. © RTL

„Komm, Schatz, schnell!“: Cosimo rennt nach Ekel-Spiel aufs Klo

Cosimo und Nathalie machen sich zurück auf den Weg ins „Sommerhaus“. In einer nächsten Sequenz sieht man dann, wie Cosimo plötzlich los sprintet: „Komm, Schatz, schnell!“, ruft er seiner Freundin zu. Der 40-Jährige ist ganz in Aufruhr! Das hat auch einen ganz bestimmten Grund:

Der gebürtige Stuttgarter muss nämlich ganz dringend aufs Klo! „Schatz, ich kann nicht mehr, ich muss in die Hose sonst kacken!“, ruft Cosimo, als er in Richtung „Sommerhaus“ düst.

+ Das Sommerhaus der Stars: Cosimo rennt nach Ekel-Spiel auf die Toilette. © RTL

Toiletten-Drama bei „Sommerhaus der Stars“: Schafft es Cosimo rechtzeitig aufs Klo?

Die anderen Kandidaten sind ebenfalls ganz aufgeregt: „Ach du Scheiße“, sagt Kader Loth, als Cosimo an ihnen vorbeirennt. Am Ende schafft es der 40-Jährige dann aber doch:

Cosimo erreicht die Toilette im „Sommerhaus“ und setzt sich auf die Brille! „Oh Gott“, sagt er, während er presst und stöhnt. Der ehemalige GoGo-Tänzer lässt alles raus, was keine Miete zahlt. Doch Freundin Nathalie steht schon mit scharrenden Hufen daneben:

„Muss kotzen!“ – Nathalie ist nach Ekel-Spiel schlecht

„Schatz, mach schnell, ich muss kotzen!“, sagt sie. Nathalie ist nach dem Ekel-Spiel beim „Sommerhaus“ nämlich total schlecht. Schon während des Spiels sieht man immer wieder, wie sie sich die Hand vor den Mund hebt und das Gesicht verzieht.

Am Ende geht dann aber doch noch alles gut aus: Cosimo zieht ab und lässt seine Freundin aufs Klo. Die spuckt erstmal kräftig in die Schüssel. Das ganze Toiletten-Drama scheint sich ohnehin ausgezahlt zu haben: Wie die Zuschauer später erfahren, haben Cosimo und Nathalie das Spiel „Tischlein, deck‘ Dich“ gewonnen! Sie haben die meisten Fragen richtig beantwortet. Unglaublich, oder?!

„Das Sommerhaus der Stars“: Sendetermine und Rauswürfe – alle Infos bei MANNHEIM24

Noch bis zum 9. Oktober können Zuschauer die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL verfolgen. Alle Episoden sind bereits ein paar Tage früher auf RTL+ abrufbar. MANNHEIM24 hat für Dich alle Sendetermine der neuen „Sommerhaus der Stars“-Staffel zusammengefasst.

In unserem Newsticker informieren wir Dich außerdem regelmäßig darüber, welche Kandidaten die Sendung bereits verlassen mussten – und wer noch im Rennen um den Sieg bei „Das Sommerhaus der Stars“ ist. Feststeht: Es bleibt spannend! (fas)

Rubriklistenbild: © RTL+