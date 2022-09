„Du bist‘n A***“: Beleidigungen im „Sommerhaus der Stars“ – Eric und Mario rasten aus

In Folge 5 von „Sommerhaus der Stars“ kommt es zu einem Eklat zwischen Eric und Mario. Die beiden werfen sich übelste Beschimpfungen an den Kopf. Sogar Marios Freundin Doris steigt mit ein:

Drama im „Sommerhaus der Stars“! Eigentlich fängt der Tag auf dem Bauernhof in Bocholt (NRW) recht harmonisch an, doch dann knallt es zwischen Eric Sindermann und Mario Basler. Eric kann es nicht länger mit ansehen, wie Mario ständig jeden herumkommandiert, Entscheidungen bei der Nominierung trifft und „eigentlich nichts leistet“. In Folge 5, die bereits seit dem 18. September auf RTL+ verfügbar ist, packt er die Gelegenheit beim Schopfe und nimmt sich Mario zur Brust, berichtet MANNHEIM24:

„Das Sommerhaus der Stars“: Eric sucht das Gespräch zu Mario

Schon seit dem 7. September läuft die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel „DAS Promi-Paar des Jahres“. Eric ist dabei schon das ein oder andere Mal auffällig geworden. Besonders nervig: Sein ewiger Zoff mit Freundin Katharina: Den anderen Promis stößt das ständige Hin und Her schon sauer auf. In Folge 4 des „Sommerhauses“ bezeichnet Mario Basler das Drama zwischen Eric und Katha sogar als „Volksverarsche“.

In Folge 5 von „Sommerhaus der Stars“ macht sich Eric auf den Weg nach draußen in den Garten. Dort trifft er Mario, der mal wieder eine Kippe im Mund hat. Wir erinnern uns: Noch in Folge 3 hatte RTL wegen Marios Zigaretten-Konsum eine Warnung bei „Sommerhaus der Stars“ ausgesprochen. Eric setzt sich mit dem Raucher zusammen und spricht ihn an:

„Brichst die Spiele ab“: Eric erhebt im „Sommerhaus“ schwere Vorwürfe gegen Mario

„Du bist für mich wirklich eines der größten Idole von früher“, fängt Eric seine Rede an. „Ich bin Bayern-Fan, kenne alle Deine Tore. Ich weiß, was Du geleistet hast, erkenne auch immer die Hierarchie an. Aber, was Du bei Bayern gehabt hast, diese Sieger-Mentalität, ich finde, Du brichst die Spiele ab...“, führt er weiter fort, wird aber unverzüglich von Mario unterbrochen.

Was Eric eigentlich sagen möchte: Es stößt ihm sauer auf, dass Mario im „Sommerhaus der Stars“ keinen Kampfgeist zeigt. Außerdem findet er, dass Mario das Rauchen im „Sommerhaus“ wichtiger sei „als mal bisschen durchzuziehen“. Das lässt der ehemalige Nationalspieler aber nicht auf sich sitzen! Schnell geht er in die Schärfe und setzt sich gegen Erics Vorwürfe zur Wehr:

„Hältst Deinen ... in die Kamera“: Mario setzt sich im „Sommerhaus“ gegen Eric zur Wehr

„Eric, ich will mit Dir gar nicht mehr drüber diskutieren. Weißt Du, warum? Du bist falsch, Du bist ein falscher Hund“, wirft Mario dem Allzeit-Kronenträger vor. Der wiederum steht von seinem Stuhl auf und möchte wissen: „Warum manipulierst Du die Leute und bringst sie auf eine Seite?“. Die Situation droht zu eskalieren:

Mario wirft Eric vor, „nur Sendezeit“ im „Sommerhaus der Stars“ zu wollen. „Du hältst Deinen Schwanz in die Kamera, würdest am liebsten vögeln“, greift er den 34-Jährigen an. Der wiederum gibt Mario ordentlich Kontra: „Ich will, dass die Zuschauer sehen, dass jemand wie Du hier drin nichts leistet“, sagt Eric zu dem Ex-Fußballer. Dann schaltet sich Marios Freundin Doris mit ein:

„Du bist‘n A***“: Doris ergreift im „Sommerhaus“ für Mario Partei – und schießt gegen Eric

„Eric, Du bist‘n Arschloch, wenn Du sagst, ich möchte den Zuschauern zeigen, dass Du hier drin nichts bist“, ruft Doris aus dem Fenster. Eigentlich ist die 52-Jährige gerade dabei, Küchenarbeit zu verrichten. Doch das Gezanke von Eric und Mario bringt die „Sommerhaus“-Kandidatin so richtig auf die Palme!

„Also, das ist ja wohl so ‘ne Arschloch-Nummer“, sagt Doris über Erics Verhalten. Die 52-Jährige ist fassungslos, dann lehnt sie sich nochmal aus dem Fenster: „Für mich bist Du tot, Freund!“, sagt sie zu Eric Sindermann. Der 34-Jährige bleibt stumm. Während Doris sich wieder zurücklehnen will, schießt sie noch hinterher: „Was für ein Wichser!“.

Nach Drama im „Sommerhaus der Stars“: Streit zwischen Eric und Mario beruhigt sich wieder

Im „Sommerhaus der Stars“ krümmt man sich derweil vor Lachen wegen Erics und Marios Auseinandersetzung. Sascha Mölders und Patrick Romer sitzen in einer Ecke und grinsen sich einen ab. „Eric, Du bist ein Arschloch“, gibt Patrick den O-Ton von Marios Freundin Doris wider. Irgendwann scheint sich die Situation dann wieder etwas zu beruhigen:

Mario und Eric gehen auseinander, Mario zündet sich erstmal ‘ne Kippe an: „Boah, schmecken die Zigaretten gut, die werden immer besser“, meint der 53-Jährige – noch in Folge 1 von „Sommerhaus der Stars hatte er vergeblich nach Zigaretten gesucht. Für Rivale Eric steht derweil fest: „Ich bereue es, dass ich gestern nicht das gemacht habe, was ich eigentlich vorhatte“, nämlich Mario Basler im „Sommerhaus“ zu nominieren. Das hatte der 34-Jährige nämlich eigentlich vor, wurde aber schlussendlich von Freundin Katha daran gehindert.

