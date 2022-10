„Richtiges Piss-Spiel“ – „Sommerhaus“-Paar flippt nach Halbfinal-Challenge aus

Von: Fabienne Schimbeno

Teilen

Im „Sommerhaus der Stars“ geht es um den Einzug ins Finale. Vanessa und Diogo müssen sich in einer vorletzten Challenge beweisen – danach flippen sie aber komplett aus:

Es ist kurz vor 12 im „Sommerhaus der Stars“. Die Promis nehmen die letzten Hürden auf sich. In einem Halbfinale entscheidet sich, wer ins große Finale von „Sommerhaus der Stars“ einzieht. Vanessa und Diogo konnten sich ihren Platz für die vorletzte Runde bereits sichern. In einem Spiel müssen sie noch mal alles geben, um dem Sieg im „Sommerhaus“ ein Stück weit näher zu kommen, berichtet MANNHEIM24.

„Das Sommerhaus der Stars“: Dieses Spiel erwartet die Promis im Halbfinale

In Folge 10 von „Sommerhaus der Stars“ liegen die Nerven so langsam blank: Mit großen Schritten geht es aufs Finale zu, ein Paar musste seinen Einzug ins Halbfinale noch sichern: Antonia und Patrick traten in einer Challenge gegen Cosimo und Nathalie an, am Ende ist es Team „Bauer“, das sich seinen Platz fürs Halbfinale holen kann.

Drei Paare stehen damit im Halbfinale von „Sommerhaus der Stars“. Beim Spiel „Ei, Ei, Ei,“ geht es sprichwörtlich ums Ganze: Die Promi-Paare müssen Eier unbeschädigt in einen Korb katapultieren. Dabei steht ihnen nur eine Hand zur Verfügung. Wer die wenigsten Eier unbeschädigt in den Korb manövriert, verliert das Spiel und muss das „Sommerhaus“ verlassen.

„Richtiges Piss-Spiel“: Vanessa und Diogo rasten nach „Sommerhaus“-Challenge aus

Vanessa und Diogo sind schon beim Anblick irritiert. Im Hühnerkostüm versuchen sie, so viele Eier wie möglich in den Korb zu manövrieren. Am Ende sind die anderen aber flinker und Diogo und Vanessa haben die wenigsten Eier in ihrem Korb. Im „Sommerhaus“ eskaliert die Situation dann:

„Richtiges Piss-Spiel“ regt sich Vanessa auf. „Hätten wir noch drei Minuten mehr gehabt, hätten wir das easy geschafft“, meint die ehemalige „Ex on the Beach“-Teilnehmerin weiter. Im „Sommerhaus“ liegen die Nerven blank: „Es war einfach scheiße, das Spiel“, sagt Vanessa im Interview. „Das macht auch kein Mensch im Leben“, meint Diogo, „wer schiebt sich da Eier durch den Mini-Zaun?!“.

„Schweißt natürlich zusammen“: Vanessa und Diogo nehmen Abschied vom „Sommerhaus“

Im „Sommerhaus“ stößt das Verhalten von Vanessa und Diogo derweil auf Unverständnis: „Das sind halt einfach schlechte Verlierer“, meint Marco zu seiner Freundin Christina. Die beiden waren als Nachzügler in Folge 5 von „Sommerhaus der Stars“ eingezogen. „Ja, die waren schon sauer“, stimmt Christina ihrem Freund zu.

Vanessa und Diogo diskutieren. © RTL

Doch am Ende hilft alles nix und Diogo und Vanessa müssen das „Sommerhaus der Stars“ verlassen. Wehmütig verabschieden sie sich von den anderen. „Ich sag jetzt mal, so ‘ne Show wie ‚Sommerhaus‘, die schweißt natürlich schon sehr zusammen“, meint Vanessa im Interview, „ich weiß auf jeden Fall, dass ich den Diogo lieb, dass der Diogo der Mann ist, den ich an meiner Seite haben will“. Große Worte. Dabei soll sich das „Sommerhaus“-Paar bereits nach den Dreharbeiten getrennt haben.

Vorsicht, Spoiler! Das ist das Sieger-Paar vom „Sommerhaus der Stars“ 2022

Im „Sommerhaus“ stehen jetzt also noch zwei Paare im Rennen. Für Antonia und Patrick und Marco und Christina geht es ins große Finale. MANNHEIM24 weiß schon jetzt, wer das „Sommerhaus“ 2022 gewonnen hat! Das Finale ist nämlich bereits seit dem 5. Oktober für Premium-Kunden auf RTL+ verfügbar.

Böser „Sommerhaus“-Fluch? Diese Paare trennten sich nach der Show Fotostrecke ansehen

In einem Info-Artikel weisen wir Dich zudem darauf hin, wann das große Wiedersehen vom „Sommerhaus der Stars“ auf RTL stattfindet. Für Vanessa und Diogo ist die Reise hiermit vorbei. Mal sehen, was sie beim großen Wiedersehen zu sagen haben – und wie es wirklich um ihre Beziehung steht. (fas)