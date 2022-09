„Nicht in der Schule gelernt“: Cosimo blamiert sich bei „Sommerhaus der Stars“-Spiel

Von: Fabienne Schimbeno

In Folge 3 von „Das Sommerhaus der Stars“ steht das nächste Spiel an: Die Kandidaten müssen ein „schmutziges“ Buchstaben-Rätsel lösen – Cosimo hat da so seine Schwierigkeiten.

Seit dem 7. September dürfen sich Zuschauer wieder über neue Folgen „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL freuen. Wer einen Premium-Account bei der Online-Streamingplattform RTL+ besitzt, kann die Episoden sogar schon ein paar Tage früher streamen. Folge 3 ist bereits seit Sonntag (11. September) online. Neben Stars wie Kader Loth oder Mario Basler ist auch „DSDS“-Legende Cosimo Citiolo zusammen mit Freundin Nathalie Gaus ins „Sommerhaus“ eingezogen. In Folge 3 zeigt er sich mal wieder von seiner „besten“ Seite...

„Das Sommerhaus der Stars“: Das erwartet die Promis beim nächsten Spiel

Cosimo Citiolo dürfte den meisten ein Begriff aus der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ sein. Über Jahre hinweg tritt der gebürtige Stuttgarter hier im Casting auf – mal als Cowboy, mal im Spider-Man-Kostüm. Der heute 40-Jährige lässt sich immer etwas einfallen, schafft es aber trotzdem nie in die Recalls.

Cosimo Citiolo wurde durch die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. © RTL+

In Folge 3 von „Das Sommerhaus der Stars“ steht das nächste Spiel für die Kandidaten an: Bei „Paar Wash“ müssen die Stars ein in schwindelerregenden Höhen befestigtes Auto von Schlamm und Dreck befreien, um so einzelne Buchstaben aufzudecken, die dann ein ganzes Wort ergeben. Quasi Buchstaben-Salat „on a high level“.

„Ey, des is Albtraum“: „Sommerhaus“-Spiel „Paar Wash“ jagt Cosimo Angst ein

„Sommerhaus der Stars“-Kandidat Cosimo und Freundin Nathalie sind schon beim Anblick des in die Höhe gesetzten Wagens schockiert: „Ey, des is Albtraum“, sagt Cosimo. So ein dünnes Seil, das könne den „107 Kilo“ schweren Mann nicht heben. Doch dann geht‘s für die beiden TV-Show-Teilnehmer hoch hinaus, wie MANNHEIM24 berichtet:

Um den Wagen von sämtlichem Schmutz zu befreien, stehen den Promis winzig-kleine Schwämme zur Verfügung. Mit diesen müssen sie bis an die tiefsten Stellen des Autos gelangen, um die Buchstaben für das Lösungswort kenntlich zu machen.

„Nicht in der Schule gelernt“: Cosimo blamiert sich bei „Sommerhaus“-Spiel bis auf die Knochen

Cosimo und Nathalie schrubben, was das Zeug hält. Ein Buchstabe nach dem anderen wird von den beiden „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten von dem Schlamm befreit. Wie „Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer und Antonia Hemmer in der Zwischenzeit errät, handelt es sich bei dem gesuchten Wort um den Begriff „Zuneigung“.

Ein „Z“, ein „I“, ein „N“ und noch weitere Buchstaben können Cosimo und Nathalie freischrubben. Doch die beiden TV-Show-Teilnehmer kommen einfach nicht drauf. „Baby, das ist typische Wort, wo man nicht in meine Schule gelernt hat“, sagt Cosimo zu Nathalie. Schon beim Einzug ins „Sommerhaus der Stars“ erlaubt sich Cosimo einen Riesen-Patzer: Er verwechselt Mario Basler mit einem bekannten Comedian.

„Das Sommerhaus der Stars“: Cosimo und Nathalie verlieren Spiel – „Wörter, die benutz ich nich!“

Im Spiel „Paar Wash“ läuft die Zeit ab. Nathalie und Cosimo gelingt es nicht, das richtige Wort zu erraten, Cosimo ist außer sich: „Blamage“, sagt er, als er und Nathalie mit dem Auto wieder nach unten befördert werden. Der „Sommerhaus der Stars“-Kandidat kann nicht glauben, dass sie schon wieder verloren haben:

„Woher soll ich wissen, was Nuzigung is oder Ningungung?! Das sind Wörter, die benutz ich nich!“, brüllt er auf dem Platz draußen. Äh, ja. „Nuzigung“. Das Wort dürfte selbst dem größten Germanisten nicht geläufig sein. „Du weißt, ich bin von der Street, ich benutz solche Wörter nicht“, schreit Cosimo Freundin Nathalie weiter an.

