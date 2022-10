Eklat beim „Sommerhaus“-Wiedersehen? Katha lehnt Erics Friedensangebot knallhart ab

Von: Fabienne Schimbeno

Beim großen Wiedersehen treffen die „Sommerhaus“-Pärchen noch mal aufeinander. Wie Eric Sindermann jetzt verrät, soll Ex Katha hier ein Friedensangebot von ihm abgelehnt haben:

Sie waren DAS Skandal-Paar der siebten Staffel! Von Anfang an kriselte es zwischen Eric Sindermann und Katharina Hambuechen beim „Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Das Drama ging schlussendlich so weit, dass sich das Paar vor laufender Kamera trennte. Beim Wiedersehen möchte Eric ein für allemal Frieden schließen, berichtet MANNHEIM24. Auf Instagram teilt er, was er dafür für seine Angebetete getan hat:

„Das Sommerhaus der Stars“: Eric macht Katha beim Wiedersehen Friedensangebot

„Einer muss den Frieden beginnen, wie den Krieg“, schreibt Eric Sindermann auf seinem Instagram-Kanal. Der 34-Jährige hat eine schwere Zeit im „Sommerhaus“ hinter sich: Obwohl er sich von Katha getrennt hat, gesteht der ehemalige „Sommerhaus“-Kandidat noch Gefühle für seine Ex-Freundin zu haben.

Zwischen Eric und Katha hat es im Sommerhaus ordentlich gekracht. © RTL / Stefan Gregorowius & Instagram/Eric Sindermann

„Auch für mich war es gestern keine einfache Situation“, schreibt Eric auf Instagram weiter. Man habe auf beiden Seiten gemerkt, dass noch Gefühle im Spiel seien. „Für mich ist jetzt nur eins wichtig, nämlich Frieden“, so der gebürtige Berliner weiter. Und genau das wollte der „Ex on the Beach“-Star mit Rosen und einer Friedenstaube zum Ausdruck bringen!

Abgelehnt! Eric teilt auf Instagram mit, dass Katha sein Angebot verweigert haben soll

„Es gibt auf dieser Welt so viel Leid und Elend und wesentlich größere Probleme als unseren Rosenkrieg“, meint der 34-Jährige weiter. „Damit ist jetzt Schluss“, so Eric abschließend. Aber denkste! Wie die Instagram-Story von Eric nämlich zeigt, soll Katha das Friedensangebot beim „Sommerhaus“-Wiedersehen abgelehnt haben.

„Leider wurde sie nicht angenommen“, schreibt der 34-Jährige mit traurigem Emoji in seiner Story. Wie Promiflash außerdem aus der Instagram-Story von Katharina Hambuechen wissen will, soll die 27-Jährige die Blumen, die Eric ihr geschenkt hat, in den Mülleimer geworfen haben! „Ich fühle mich heute ganz schön down“, teilt Eric in seiner Instagram-Story mit, nachdem das „Sommerhaus“-Wiedersehen abgedreht wurde.

„Den Knall nicht gehört“: Böse Anfeindungen nach Friedensangebot von Eric Sindermann

Auf Instagram kommt es derweil zu bösen Anfeindungen gegen Eric Sindermann: „Du hast Doch den Knall nicht gehört“, meint Mitstreiterin Ivonne Moelders zu Erics Friedensoffensive. Die 42-Jährige flog in Folge 6 von „Sommerhaus der Stars“ raus. „Ich hab es übrigens im Video“, so die gebürtige Ruhrpottlerin weiter.

Und auch Ex-„Prince Charming“-Kandidat Sam Dylan meint: „Wenn mir jemand ne 10 Cent Plastik Taube schenken würde, wüsste ich es ja auch, wie ernst er es meint“. „Wärst du mein Freund gewesen, hätte ich dich auch one way zum Mond geschossen inkl. Plastik Taube“, so der 31-Jährige weiter.

Eklat beim „Sommerhaus“-Wiedersehen? Wann die Sendung im TV zu sehen ist

Oh, oh. Klingt nach ganz schön viel Ärger im „Sommerhaus der Stars“! Ob es am Ende tatsächlich zum Eklat zwischen Eric und Katha beim großen Wiedersehen kommt, erfahren die Zuschauer auf RTL. MANNHEIM24 hat für Dich zusammengefasst, wann das große „Sommerhaus“-Wiedersehen im TV stattfindet.

In einem Spoiler-Artikel haben wir außerdem schon angekündigt, wer das „Sommerhaus der Stars“ 2022 gewonnen hat. Fakt ist, es ist ein Pärchen, das nicht jedem schmecken könnte... (fas)