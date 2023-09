Fans stinksauer: Nur zwei weibliche Künstler bei „Sing meinen Song“

Die beliebte TV-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ auf Vox kehrt mit einer neuen Staffel zurück und bringt erneut Musikerinnen und Musiker unterschiedlichster Couleur zusammen. Die Auswahl gefällt jedoch nicht allen.

Köln – Für die elfte Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ hat der Sender Vox wieder hochkarätige Musikerinnen und Musiker gewinnen können. Dazu zählen Eva Briegel (44), die Frontfrau der Band Juli, die Soul-Sängerin Joy Denalane (50), Rapper Eko Fresh (40), Broilers-Frontmann Sammy Amara (44), Pop-Sänger und Schauspieler Emilio (27) sowie Singer-Songwriter Tim Bendzko (38). Das gab der Sender am Donnerstag bekannt.

„Fünf Männer, nur zwei Frauen“: Fans sind von „Sing meinen Song“-Cast enttäuscht

Die Ankündigung der neuen Staffel wurde von den Fans auf Instagram mit Begeisterung aufgenommen: „Endlich nochmal starke Künstler mit guten Songs, die auch man kennt“, schreibt ein Fan der Sendung. Zahlreiche lobende Worte gibt es auch für Popsänger Johannes Oerding (41), der die Show nun bereits zum vierten Mal moderiert.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen aus der Community, die insbesondere den dominierend männlichen Cast in der neuen Staffel bemängeln. Eine Userin äußert sich besorgt: „Warum immer viel mehr männliche Künstler als weibliche?“ Auch in einem weiteren Kommentar wird dieser Missstand angesprochen: „Neue Staffel. Altes Problem. Selber Gastgeber und fünf Männer, nur zwei Frauen. Langsam wird es peinlich!“

Bislang haben weder der Sender selbst noch die Fans der TV-Show auf diese spitzfindigen Kommentare reagiert. Allerdings äußern nicht wenige, vor allem Userinnen, den Wunsch, Stefanie Kloß (38), die Sängerin und Frontfrau der Band Silbermond, als Gastgeberin in der Sendung zu sehen.

„Sing meinen Song“ – darum geht‘s Bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ interpretieren Künstler und Künstlerinnen die Songs ihrer Kollegin auf eigene Art und Weise. In jeder Folge steht ein Star im Mittelpunkt. Dabei wird nicht nur auf die Karriere der einzelnen Musiker zurückgeblickt – die Sendung zeigt die Promis auch besonders persönlich und emotional. Durch die Interpretationen kommt es regelmäßig zu Tränen und rührenden Bühnenauftritten. Auch in der neuen Staffel soll es wieder ein Duett-Finale geben. Quelle: Vox

Nicht nur der Gastgeber freut sich auf Südafrika

Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding wird auch in diesem Jahr erneut die Rolle des Gastgebers übernehmen und die Musik-Show moderieren. Die Dreharbeiten finden in Südafrika statt. Oerding zeigt sich bereits voller Vorfreude: „Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der Couch in Südafrika Platz nehmen darf. Ich freue mich auf neue Künstlerinnen und Künstler, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauer berühren“, wird er zitiert, bevor er sich herzlich beim „Sing meinen Song“-Team „für das Vertrauen“ bedankt.

Bis die Zuschauer Johannes Oerding und seine Gäste im TV sehen können, wird aber noch etwas Zeit vergehen. Die elfte Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ wird erst im Frühjahr 2024 ausgestrahlt. Die Dreharbeiten werden wohl zuvor stattfinden, denn nach seiner Trennung hat Johannes Oerding angekündigt, sich 2024 eine musikalische Auszeit zu nehmen. Verwendete Quellen: Vox, Instagram