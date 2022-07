„Zu welchem Song hast du zuletzt geküsst?“: Andrea Kiewel stellt Joachim Llambi intime Frage im ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel und Joachim Llambi präsentieren gemeinsam den „Fernsehgarten“ im ZDF. Direkt zu Beginn stellt Kiwi eine unangenehme Frage. Sie will Näheres über die Knutschereien ihres Co-Moderatoren wissen.

Lerchenberg - Nach einer Woche Pause präsentiert Moderatorin Andrea Kiewel (57) wieder den ZDF-„Fernsehgarten“ (die Gästeliste am 3. Juli). Als Co-Moderator hat sie diesmal Joachim Llambi (57) an ihrer Seite. Passend zum Thema „Musik-Quiz“ quatschen die beiden über ihre Lieblingssongs und was sonst so im Hintergrund bei ihnen läuft – Kiwi ließ es sich nicht nehmen, eine leicht unangenehme Frage zu stellen.

Joachim Llambi und Andrea Kiewel moderieren zusammen den ZDF-„Fernsehgarten“

Normalerweise kennt das TV-Publikum Joachim Llambi als strengen „Let‘s Dance“-Juror, im „Fernsehgarten“ (alle Infos zur Show mit Andrea Kiewel aus Mainz) zeigt sich der 57-Jährige aber locker und bestens gelaunt neben Andrea Kiewel. Er könne nicht singen, „auch nicht tanzen, ich weiß eigentlich gar nicht, wieso ich im deutschen Fernsehen bin“, scherzt der Moderator.

Mit der Antwort, dass Llambi gerne „querbeet“ höre und dazu das Radio im Auto auch voll aufdrehe, gibt sich Kiwi aber noch nicht zufrieden und hakt nach: „Üblicherweise, in diesen Fragekatalogen, ist immer die Frage: ‚Zu welchem Song hast du das erste Mal geknutscht?“ Das findet Andrea Kiewel aber „zu Mainstream“.

„Zu welchem Song hast du zuletzt geküsst?“: Andrea Kiewel stellt Joachim Llambi intime Frage im ZDF-Fernsehgarten

Die „Fernsehgarten“-Moderatorin will daher von Joachim Lllambi wissen: „Zu welchem Song hast du zuletzt geküsst?“. Joachim Llambi schaut ein wenig verlegen und antwortet unter Lachen von Andrea Kiewel: „Gestern.“ Sie hat direkt Einwände: „Hinter den Kulissen hast du gesagt, vor einer Woche!“ Llambi bleibt aber dabei und enthüllt: „Nein, gestern. Zu ‚Careless Whisper‘“. Der George Michael-Song sei einer seiner Lieblingssongs.

Um Jürgen Drews machten sich die Fans zuletzt Sorgen, nachdem er im Fernsehgarten aufgetreten war. „Augen sind komplett leer und ausdruckslos", kommentierte das Publikum.