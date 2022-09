„Texte aus der Hölle!“: Fernsehgarten-Zuschauer zerreißen Auftritt von Sonia Liebing

Am 11. September trat Sonia Liebing im ZDF-Fernsehgarten auf © Josh Schlasius/ZDF

Sonia Liebing und DJ Herzbeat wagen sich an einen beliebten Klassiker bei ihrem „ZDF-Fernsehgarten“-Auftritt – scharfe Kritik auf Twitter folgt.

Mainz – Cover-Lieder sind ein altbekanntes Streitthema unter Musikfans. Während der eine meint, es sei eine Hommage an den Originalkünstler und lasse alte Klassiker in der modernen Zeit weiterleben, sind andere der Meinung, etwas das schon gut ist, solle man lieber nicht verändern. Sonia Liebing (33) und DJ Herzbeat (38) haben es dennoch gewagt, einen alten Klassiker zu covern. Am 11. September 2022 führten die zwei ihr neues Lied „One Way Ticket (für uns zwei)“ im ZDF Fernsehgarten auf.

Die berühmte Melodie ist recht schnell erkannt – das Lied ist ein Cover des Songs „One Way Ticket“ der britischen Discoband „Eruption“. Wie das wohl bei den Zuschauern ankam? Auf Twitter hagelt es negative Kritik: Ein User beispielsweise schrieb: „Texte aus der Hölle! #Fernsehgarten“. Ein weiterer Nutzer schloss sich der Kritik schnell an und twitterte: „Solche Cover muss man verbieten... #FernsehGarten.“

Ausgecovert – Sonia Liebing erhält scharfe Kritik für Cover von Cover

„Cruisen in Key West und surfen auf Hawaii“, trällerte die gebürtige Kölnerin in schwarzen Lederhosen und blumigem Crop Top beim „ZDF-Fernsehgarten“ auf dem Mainzer Lerchenberg. Sichtlich gut gelaunt und mit Publikumsküssen beendete das Duo den Auftritt – und es hagelte Beifall. Haben die Zuschauer die Show also genossen oder handelte es sich etwa doch nur um falsche Höflichkeit?

Dass Cover von Klassikern nicht immer auf gutes Feedback treffen ist wohl zu erwarten – ob man deswegen manche aber wirklich verbieten sollte wie der Nutzer auf Twitter forderte? Interessanterweise ist der berühmte Klassiker von „Eruption“ selbst auch nur ein Cover: Der Originalsong stammt von Neil Sedaka (83), wurde aber durch „Eruption“ berühmt. Vielleicht bringt der Auftritt von Sonia Liebing den beliebten Song aus den späten 70ern einer neuen Generation näher?