Todesfall beim „Tatort“: ARD muss Dreharbeiten verschieben

Von: Lena Zschirpe

Teilen

Über den Sommer legt der „Tatort“ meistens eine Pause ein. Doch diesmal könnte es noch länger dauern, bis neue Folgen der ARD-Reihe gesendet werden.

Dortmund – Fans von der „Tatort“-Reihe sitzen derzeit auf dem Trockenen, was den Nachschub an neuen Folgen angeht. Denn die ARD-Serie schiebt traditionell eine Sommerpause ein. Lediglich Wiederholungen alter Folgen sind teilweise zu sehen. Bei einem „Tatort“-Team dauern die Verzögerungen sogar noch länger an, berichtet RUHR24.

Neue Folgen „Tatort“ in der ARD: Start verschiebt sich wegen Todesfall

So verschieben sich die Dreharbeiten für den „Tatort“ aus Franken. Eigentlich ist alles für die Dreharbeiten der zehnten Folge bereit: Das Drehbuch stammt von Max Färberböck und der Titel der neuen Folge soll „Trotzdem“ lauten, wie nordbayern.de berichtet.

Dahinter steckt ein trauriger Grund – die Dreharbeiten verzögern sich wegen eines Todesfalls. Produzentin Stephanie Heckner ist am März 2023 nach schwerer Krankheit verstorben. Die leitete beim Bayerischen Rundfunk (BR) die Abteilung für Reihen und Mehrteiler und war gleichzeitig Erfinderin des „Tatort Franken“ (mehr TV-News bei RUHR24 lesen).

Neuer „Tatort“ in der ARD: Folgen aus Franken verzögern sich aus traurigem Grund

Die Dreharbeiten für die neue Folge aus Franken soll im Spätsommer oder gar frühen Herbst in Nürnberg und Umgebung startet. Die letzte Folge „Hochamt für Toni“ aus Franken war auch der letzte „Tatort“ an dem Stephanie Heckner mitarbeitete. Wann „Trotzdem“ ausgestrahlt werden könnte, steht derzeit noch nicht fest.

Bei einer anderen „Tatort“-Reihe wird es wohl gar keine neuen Folgen geben. Der „Tatort“ aus Mainz wurde aus finanziellen Gründen gestrichen. „Die Inflation führt auch bei unseren fiktionalen Produktionen zu spürbaren Kostensteigerungen“, heißt es dazu in einer Erklärung des SWR.