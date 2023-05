Stefan Mross verwundert mit Alkohol-Kommentar bei „Immer wieder sonntags“

Zerbrochene Ehe und Sucht-Gerüchte: Die vergangenen Monate waren nicht leicht für Stefan Mross. Umso seltsamer, ist sein Alkohol-Kommentar bei „Immer wieder sonntags“.

Rust – „Immer wieder sonntags“ ist zurück. Fans waren besonders gespannt auf die Sendung. Immerhin war es die erste Ausgabe nach dem Ehe-Aus mit Anna-Carina Woitschack (30) und den Alkohol-Schlagzeilen. Da verwundert es dann doch, dass Stefan Mross (47) vor schlechten Alkohol-Witzen nicht zurückschreckt.

„Immer wieder sonntags“ feierte gestern pünktlich um 10:03 Uhr seinen Saison-Auftakt – natürlich moderiert von Stefan Mross. Der Schlagerstar hat sich nicht lumpen lassen und gleich zum TV-Start hochkarätige Gäste eingeladen. Mit dabei waren: Hansi Hinterseer, Semino Rossi, Daniel Sommer, Andy Borg, Ronja Forcher, Patrick Lindner, Marie Reim, Nicole u. v. m.

TV-Hochzeit, Luxus-Camper, Ehe-Aus: Die Beziehung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern

Die Stimmung war ausgelassen, das Publikum hat fleißig mitgeschunkelt. Sein Ehe-Aus und die negativen Schlagzeilen der letzten Monate hat sich Stefan Mross nicht anmerken lassen. Im Gegenteil: Man hatte das Gefühl, dass der „Immer wieder sonntags“-Moderator versucht besonders lustig und gut gelaunt zu sein. Bei der Ziehung der Sommerparade-Kandidaten, zum Beispiel.

„Gehts euch gut da oben?“, fragt er seine Zuschauer und bekommt ein begeistertes Jubeln zurück. „Ja, ja. Weißbier in der Hand und Ja schreien. Ist ja klar … Frühshoppen gehört bei ‚Immer wieder sonntags‘ dazu“, meint er. Wahrscheinlich war es lustig gemeint, doch angesichts der Alkohol-Schlagzeilen der letzten Tage, vielleicht nicht der schlauste Kommentar.

14 Top-Schlagerstars in der „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca erleben

Werbung: Genießen Sie an zwei Abenden, in der bekannten „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca, 14 Schlagerstars, welche sonst nie auf Mallorca auftreten. Das Ganze können Sie mit einem Urlaub mit Sonne, Strand und Meer und zwei Eventabenden am 10. und 11. Mai 2023 bestens kombinieren. Hier gibt‘s alle Infos.



Mit dabei sind: voXXclub, Ross Antony, Francine Jordi, Semino Rossi, Christin Stark, Matthias Reim, Howard Carpendale, Julia Lindholm, Mike Leon Grosch, Melissa Naschenweng, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Nik P. & Band