Andrea Kiewel und Jochen Schropp sorgen für Ekel-Alarm im Fernsehgarten

Von: Elena Rothammer

Teilen

Am Sonntag präsentierte Andrea Kiewel wieder den ZDF-Fernsehgarten. Dabei kam es allerdings zu teils bizarren Szenen und sogar die Moderatorin selbst beschwerte sich über einen widerlichen Geruch.

Mainz – Andrea Kiewel (58) führte am Sonntag wie gewohnt durch den ZDF-Fernsehgarten. Dieses Mal lautete das Motto „Großes Kino“. Zu Gast waren Promis wie Sasha (51) und Tina Ruland (56). Außerdem stand Jochen Schropp (44) Kiwi als Co-Moderator bei. Dabei sorgte das Duo für teils eklige Aktionen.

Dass die Blondine bei ihren Moderationen kein Blatt vor den Mund nimmt und ihren Gefühlen stets freien Lauf lässt, ist keine Neuheit. Unter anderem sorgte Andrea Kiewel dieses Mal mit einer vulgären Geste für Entsetzen beim Fernsehgarten-Publikum. Doch damit nicht genug...

Ganz im Stil des Mottos „Großes Kino“ gab es im ZDF-Fernsehgarten dieses Mal auch Popcorn. Eines davon verirrte sich offenbar in Andrea Kiewels Haare. Bei einem Spiel entdeckte Jochen Schropp den Snack – und griff kurzerhand zu, um zu naschen. „Du hast Popcorn im Haar. Dann esse ich dir jetzt Popcorn aus dem Haar“, kommentierte er die Aktion auch noch.

Gewusst? Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv

Der Liebe wegen pendelt Andrea Kiewel zwischen Deutschland und Tel Aviv. In ihrem Buch „Meist sonnig“ schwärmt sie von ihrem Liebsten: „Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist. Man nennt es Fernbeziehung. (...) Wir leben in verschiedenen Welten. Wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache. (...) Wir sind uns an einer Straßenecke begegnet und da stehen wir immer noch.“ Um ihn besser zu verstehen, absolvierte die Moderatorin sogar einen Hebräisch-Kurs.