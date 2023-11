„Kryptisch“ und „Bescheuert“: „Das perfekte Dinner“-Zuschauer rasten wegen QR-Code-Speisekarte aus

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Das perfekte Dinner“ präsentiert Sally eine Speisekarte, die aus CR-Codes besteht. Bei den Zuschauern fällt diese experimentelle Idee komplett durch.

Zeebrügge – An Tag Drei der Kreuzfahrt-Woche bei „Das perfekte Dinner“ tischt Sally ein buntes und kreatives Menü auf. Sogar die Speisekarte ist alles andere als gewöhnlich – und besteht aus QR-Codes. Bei den Fans der Show scheint diese Idee aber recht wenig zu zünden.

Gesungene Speisekarte und kompliziertes Menü: Sally will bei „Das perfekte Dinner“ beeindrucken

Für ihre Konkurrenten Mark und Tanja gab es 31 und 30 Punkte – ein Ergebnis, das Sally zu übertreffen versucht. Um ihre Gäste zu beeindrucken, hat sich die Marketing-Expertin ein komplexes und aufwändiges Menü ausgedacht. Ihre Vorspeise besteht aus vielen kleinen Horsd’œuvres wie Rinder-Tartar und winzigen Portionen Fish ‘n‘ Chips, als Hauptgang gibt es Steak und Spargel und zum Abschluss einen kunstvoll dekorierten Nachtischteller bestehend aus Eis, Früchten und Krümeln.

Dass Sally eine kreative Ader hat, beweist die „Das perfekte Dinner“-Kandidatin aber schon gleich zu Beginn der Folge. Denn anstatt einer normalen Speisekarte, auf der die Köstlichkeiten des Abends aufgelistet sind, gibt sie ihren Mitstreitern lediglich eine Reihe an QR-Codes. Beim Scannen mit der Handykamera spielen diese dann Lieder ab, die zu den einzelnen Gängen passen, darunter „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams und „Hello“ von Adele. Bei Mark, Tanja, Michi und Alex trifft sie damit voll ins Schwarze und die vier sind völlig aus dem Häuschen.

Das Konzept von „Das perfekte Dinner“ Seit 2006 ist die Koch-Doku bei Vox eine feste Instanz. Von Montag bis Freitag kämpfen insgesamt fünf Hobbyköche um den Sieg. Nach jedem Abendessen werden Punkte auf einer Skala von 0 bis 10 vergeben, sodass am Ende ein glücklicher Gewinner auserkoren wird. Wie sich die Punkte zusammensetzen, kann jeder Kandidat selbst entscheiden – Geschmack, Atmosphäre, Getränkeauswahl und die Stimmung können in die Wertung einfließen. Was für Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen spannend ist: Jeder kocht in seinen eigenen vier Wänden und gibt so ziemlich private Einblicke. Zum „normalen“ Dinner gibt es regelmäßig Sonderausgaben mit prominenten Teilnehmern. „Das Promi Dinner“ läuft dann aber nicht unter der Woche, sondern sonntags zur Primetime. Quelle: Vox

Sallys QR-Code-Karte fällt bei den „Das perfekte Dinner“-Zuschauern gnadenlos durch

Bei Sallys Mitreisenden sorgt die QR-Code-Speisekarte für große Begeisterung, die „Das perfekte Dinner“-Zuschauer beißen sich an dem experimentellen Menü aber regelrecht die Zähne aus. „Ehrlich, können die Leute nicht einfach auf die Karte schreiben, was es zu essen gibt und fertig?“, schimpft ein Fan bei X (vormals Twitter), „Was für eine bescheuerte Karte“, lästert ein anderer. „Also wenn man die Speisekarte erklären muss, wollte man zu viel“, schreibt ein User und ein anderer fällt ein gnadenloses Fazit: „Kryptische Karte in der Endgegner Variante oder was?“

Die Avantgarde-Karte beiseite erweist sich der Abend für Sally als voller Erfolg und sie kann stolze 34 Punkte abstauben und geht damit in Führung. Ob es Michi und Alex gelingen wird, sie abzuhängen? Das wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Für ihren Tomate-Mango-Salat erntete Tanja von den „Das perfekte Dinner“-Zuschauern derweil viel Spott. Verwendete Quellen: RTL+/Das perfekte Dinner/Folge vom 8. November 2023; VOX