„Nicht in Anspruch genommen“: GNTM-Gewinnerin Alex möchte ihren Autogewinn jetzt spenden

Mit ihrem Gewinn bei „Germany‘s Next Topmodel“ durfte sich Alex auch über ein neues Auto freuen. Doch statt den Wagen nun zu fahren, hat sie andere Pläne damit. Alex will den Wagen verschenken.

Köln - Der Gewinn bei „Germany‘s Next Topmodel“ (alle News auf der GNTM-Themenseite) zahlt sich gleich in mehrfacher Hinsicht aus. Denn wer als Siegerin aus Heidi Klums Modelcasting hervorgeht, darf sich nicht nur über eben jenen Titel und den damit verbundenen Startschuss einer hoffentlich erfolgreichen Karriere in der Fashionwelt freuen, sondern sogar über ein nigelnagelneues Auto. Genau das will die Erstplatzierte der letzten Staffel, Alex Mariah Peter, nun jedoch spenden, wie tz.de berichtet.

Heidi Klum sucht jedes Jahr auf ProSieben nach „Germany‘s Next Topmodel“

Seit beinahe zwei Dekaden sucht Heidi Klum auf ProSieben jedes Jahr nach einem neuen Topmodel. Zahlreiche Mannequins hat sie in ihrem ProSieben-Wettbewerb dabei schon gefunden - man erinnere sich an Lena Gercke, Barbara Meier oder Sara Nuru (Milliarden, Millionen, steinreich: Diese ehemaligen GNTM-Models leben heute im Luxus).

Mit dem Sieg in der TV-Castingshow winkt der Erstplatzierten aber nicht nur ein Modelvertrag, sondern auch ein ganz besonderes „Zuckerl“ obendrauf: ein neues Auto. Doch dieses Extra-Geschenk an ihr neues Mannequin hätte sich Heidi Klum zumindest in der letzten Staffel ihrer Fernsehsendung eigentlich sparen können, wie Alex Mariah Peter nun erklärt.

Zum 16. Mal hat Heidi Klum ein neues Topmodel gefunden. Die GNTM-Gewinnerin von 2021 heißt Alex. © ProSieben/Willi Weber

Alex Mariah Peter ist „Germany‘s Next Topmodel“ 2021

Das Transgender-Model konnte 2021 die Jury von sich überzeugen und sich somit den Titel „Germany‘s Next Topmodel“ sichern. Offenbar ist sie damit aber auch schon so gut wie wunschlos glücklich, denn auf den besagten Neuwagen kann die 24-Jährige getrost verzichten.

Schon vor ihrem Sieg in der ProSieben-Show habe sich Alex nämlich bereits ein Auto bestellt, wie sie ihren Followern gerade in ihrer Insta-Story mitteilte. Das solle in Kürze auch bereits ankommen, verrät Heidi Klums amtierende Siegerin weiter und erklärt, was sie mit dem Topmodel-Auto nun plane.

„Nicht in Anspruch genommen“: GNTM-Gewinnerin Alex möchte ihren Autogewinn jetzt gerne spenden

Zwei Wägen gleichzeitig zu fahren, diesen Luxus muss sich Alex nämlich nicht gönnen: „Ich habe den Opel nicht in Anspruch genommen“, versichert sie ihren Followern, dass sie ihr gewonnenes Topmodel-Auto eigentlich gar nicht mehr selbst braucht. Stattdessen hat sich das Mannequin aber etwas anderes mit dem PKW überlegt.

„ Ich hatte ganz ganz stark den Wunsch, dass damit etwas Gutes gemacht wird“, erklärt Alex ihren Followern auf Instagram weiter. Daher möchte sie den Gewinn nun also spenden - sei es an eine Organisation, für den Tierschutz oder einfach „irgendwo, wo das Auto etwas Gutes bewirkt.“

Wer darf sich über Alex Mariah Peters gewonnenen Topmodel-Opel freuen?

Nachdem sie aber „nicht so richtig Anlaufstellen“ dafür gehabt hätte beziehungsweise noch unentschlossen gewesen sei, wo der Opel tatsächlich hätte hingehen sollen, wendet sich Alex nun mit einer besonderen Idee an ihre Fans: „Wenn ihr wisst, welche Organisation supergut einen kleinen SUV gebrauchen könnte, denen würde ich supergerne meinen Gewinn vom Auto spenden.“

Und auch bevor sie den finalen Entschluss, wer sich dann tatsächlich über den Topmodel-Opel freuen darf, fällt, setzt Heidi Klums Siegerin wieder auf die Meinung ihrer Anhängern: „Selbstverständlich entscheiden wir dann zusammen, wohin das Auto gehen soll“, plant sie, ihre Followerin die Vergabe des Neuwagens miteinzubeziehen.

GNTM-Siegerin Alex verrät ihren Fans ein weiteres Geheimnis

Statt über ein Auto hätte sich Alex bei „Germany‘s Next Topmodel“ über einen anderen Zusatzgewinn vielleicht mehr gefreut. Gerade gestand GNTM-Siegerin Alex, dass sie in Sachen Oberweite ein wenig habe nachhelfen lassen. Verwendete Quelle: instagram.com/alexmariahpeter