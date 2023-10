„So viel Theater“: Fernsehgarten-Zuschauer sauer, weil es für verlorene Spiele Preise gibt

Von: Jonas Erbas

Teilen

Auch im „ZDF-Fernsehgarten on Tour“ stehen Spiele an der Tagesordnung. Dass Andrea Kiewel selbst Misserfolge honoriert, störte einige Zuschauer sehr.

Hamburg – Wer seinen Sonntagmittag in den vergangenen Monaten mit Andrea Kiewel (58) verbrachte, erlebte am 8. Oktober einen schmerzlichen Abschied: Im „ZDF-Fernsehgarten on Tour“ in Hamburg feierte man die letzte Saison-Ausgabe der Unterhaltungssendung. Doch auch das große Finale gefiel nicht jedem.

Obwohl „Fernsehgarten“-Kandidat scheitert: Andrea Kiewel jubelt und verschenkt Trophäe

Denn im „ZDF-Fernsehgarten on Tour“ wagte sich Student Ruben Lange an eine ganz besondere Aufgabe: Mit verbundenen Augen sollte der Hobby-Artist auf einer Slackline balancieren und währenddessen einen Zauberwürfel lösen. Dafür hatte er zweieinhalb Minuten Zeit. Zu Beginn lief alles glatt, doch dann wurde es windig, wie Andrea Kiewel das Fernsehpublikum wissen ließ.

Die größten Skandale und Aufreger im ZDF-Fernsehgarten aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Die Moderatorin gab ihr Möglichstes, um Ruben Lange zu unterstützen: „Lass dir Zeit mit dem Laufen. Versuch es rauszuzögern. Noch 50 Sekunden – und nicht vergessen, den Würfel zu drehen!“, kommentierte die 58-Jährige die Szenen am sonst mucksmäuschenstillen „Fernsehgarten“-Set.

Doch vergeblich: „Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht“, bemerkte Lange kurz vor Ablauf der Zeit und gab auf. Trost spendete Kiwi: „Das war ganz stark! (…) Zweieinhalb Minuten auf der Slackline, zweieinhalb Minuten den Würfel gedreht – das ist natürlich eine Trophäe wert“, verkündete sie und übergab dem frisch Gescheiterten trotz des Misserfolgs einen Mainzelmännchen-Pokal.

„ZDF-Fernsehgarten“-Zuschauer sauer, weil Kiwi auch Misserfolge belohnt

Bei X (ehemals Twitter) fragten sich einige „ZDF-Fernsehgarten on Tour“-Zuschauer danach, warum Andrea Kiewel immer wieder auch misslungene Spiele entlohnt: „Die Spiele sind immer egal, weil man bekommt eh einen Mainzel am Ende“, kritisierte ein Nutzer, ein anderer empörte sich noch deutlicher: „Jeder Versager bekommt so einen Gips-Mainzel. Das ist doch nicht mehr feierlich.“ „So viel Theater für DAS“, hieß es in einem weiteren Beitrag.

Dass Ruben Lange im „ZDF-Fernsehgarten“ scheiterte, störte Andrea Kiewel nicht wirklich – sie überreichte ihm trotzdem seine Trophäe © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten on Tour

Ruben Lange dürfte das herzlich egal sein – immerhin bekommt er nächstes Jahr im „ZDF-Fernsehgarten“ offenbar eine weitere Chance. Andrea Kiewel lud ihn ein, anlässlich der anstehenden Olympischen Spiele, die 2024 in Paris ausgetragen werden, seinen Rekordversuch am Mainzer Lerchenberg zu wiederholen. Wütend waren Teile des Fernsehpublikums bereits am Vorabend: Bei „Duell um die Welt“ mit Joko und Klaas waren bei ProSieben mehrere Leichen zu sehen gewesen. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten on Tour“ (ZDF; Ausgabe vom 8. Oktober), twitter.com