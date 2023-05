Spionage bei „Goodbye Deutschland“: Demi stalkt Ex mit Tracking-App auf Handy

Laut „Goodbye Deutschland“-Teaser wagt Demi Delacruz einen Neustart mit ihrem Ex-Mann. Doch kann sie ihrem Vic dieses Mal vertrauen? Eine Tracking-App auf ihrem Handy spricht dagegen.

Florida - Ob sie sich damit einen Gefallen tut? Kommenden Freitag (12. Mai, 20:15 Uhr) läuft eine neue Episode von „Goodbye Deutschland“ bei VOX. Wie der aktuelle Teaser zeigt, ist auch Demi Delacruz (44) in der neuen Folge zu sehen. Und das nicht alleine: Mit dabei ist ihr Ex Vic. Doch was läuft da mit ihrem ehemaligen Ehemann?

„Ich wollte wirklich nichts mehr mit ihm zu tun haben“, sagt Demi im Interview. Dann kommt jedoch das große „aber“. Aufnahmen zeigen die beiden vertraut wie eh und je, gemeinsam schlendern sie am Strand entlang, geben sich Küsschen. Doch an einer Sache scheint es noch zu fehlen: Vertrauen.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser?

Wenn sie seinen Standort sehen möchte, nutze sie einfach eine App auf ihrem Smartphone, so die Auswanderin. „Das ist eine Tracking-App“, erklärt Vic im Interview. Doch was hält er von Demis Kontrollwahn? Das erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer wohl erst am Freitag, wenn die Folge ausgestrahlt wird.

Demi Delacruz (geb. Tatzel) lernte Vic vor etwa acht Jahren im Internet kennen. Wenige Wochen nach dem Kennenlernen besuchte sie ihn in seiner Heimat Florida und kurz darauf zog sie mit ihren beiden Kindern zu ihm. Wenig später dann die Hochzeit. Ende 2020 gab sie dann bekannt, sich von ihrem Ehemann getrennt zu haben.

Immer wieder versuchten die beiden einen Neustart mithilfe von Paartherapie und intensiven Gesprächen – bislang vergeblich. Ist die Tracking-App nun die Lösung, mit der Demi und Vic endlich wieder zueinander finden?

