Spoiler: Bei RTL+ können Fans schon sehen, wer die letzte Rose von Bachelor Dominik Stuckmann bekommt

Bachelor Dominik und die Kandidatinnen Jana-Maria, Nele und Anna © RTL+/RTL / Screenshot/instagram.com/bachelor.rtl

Achtung, Spoiler-Alarm! Bachelor Dominik Stuckmann hat seine letzte Rose vergeben. Doch wer ist nun seine Herzensdame? Auf RTL+ konnten TV-Fans schon vor der Ausstrahlung sehen, für wen sich der 30-Jährige entschieden hat. Doch ist auch die Gewinnerin glücklich mit der Entscheidung?

Mexico - Wochenlang mussten Bachelor-Fans auf diesen Moment warten - nun wurde er am Mittwoch, den 23. März bei RTL+ schon vorab ausgestrahlt. Bachelor Dominik hat seine letzte Rose vergeben! Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Doch wie hat sich der 30-Jährige entschieden?

Wer hat das Herz des Bachelors erobert?

22 Frauen kämpften in den vergangenen Wochen nicht nur um die letzte Rose, sondern auch um das Herz von Bachelor Dominik Stuckmann. Durch mehrere Gruppen- oder Einzeldates, wollte der 30-Jährige herausfinden, welche Dame wirklich zu ihm passt - und wer eben nicht.

Anna bekam von Bachelor Dominik die letzte Rose © Screenshot/gala.de/stars/news (Finale RTL+)

Im großen Finale standen Jana-Maria und Anna vor Bachelor Dominik. Auch für den 30-Jährigen war es eine lange Reise bis zu diesem Zeitpunkt. Hat er sich für die richtige Dame entschieden? Einige TV-Fans kommentierten unter einem offiziellen Instagram-Post der Show, dass es sogar offensichtlich war, dass SIE gewinnt.

Anna bekommt die letzte Rose vom Bachelor! Kurz bevor er ihr die letzte Rose übergibt, möchte er noch ein paar emotionale Worte an sie richten: „Ich liege abends im Bett und denke an dich. Lass mich dir sagen, dass ich mich echt krass in dich verliebt habe und dass ich mich freuen würde, wenn du diese allerletzte Rose annehmen würdest und mit mir ein neues Kapitel startest. Ich bin mir ganz sicher, dass ich die richtige Wahl getroffen habe“.

Bachelor-Fans kommentierten das Finale auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung © Screenshot/instagram.com/bachelor.rtl

Auch Anna ist offensichtlich ziemlich glücklich über die Entscheidung von Dominik. Sie strahlte über das ganze Gesicht und bestätigte ebenfalls, dass sie sich in ihn verliebt hat. In den vergangenen Folgen waren Bachelor-Fans sich sehr sicher, dass Jana-Maria die letzte Rose von ihm bekommen würde.

Verwendete Quellen: TV-Folge „Der Bachelor“ (RTL+), instagram.com/bachelor.rtl