Von: Lisa Klugmayer

Funkenmariechen, ein Kölsch und natürlich die Höhner: Der Jury-Teamtanz von Joachim Llambi stand ganz unter dem Motto „Kölle alaaf!“. Eine fragwürdige Entscheidung, wie die Fans finden.

Köln – „Let‘s Dance“ meldet sich aus der Osterpause zurück – und für die Kandidaten geht es gleich mit einer besonderen Herausforderung weiter: der Jury-Teamtanz. Doch die Funkenmariechen-Performance von Joachim Llambi sorgt bei den „Let‘s Dance“-Fans für jede Menge Fragezeichen.

Philipp Boy, Mimi Kraus und Ali Güngörmüs: Team Llambi verliert die Jury-Challenge

Der sonst so strenge Joachim Llambi hat schon in den letzten Jahren mit seinen Teamtänzen bewiesen, dass auch ein Spaßvogel in ihm steckt. Dieses Jahr hat sich der „Let‘s Dance“-Juror für das Motto „Kölle alaaf!“ entschieden. Und so tanzten Philipp Boy (35), Mimi Kraus (39) und Ali Güngörmüs (46) in traditionellen Karnevals-Kostümen zu dem Karnevals-Hit „Viva Colonia“.

Doch gegen den Contemporary von Team Motsi und dem Chicago -Tango von Team Jorge hatte Karneval-Llambi keine Chance. Sein Team belegte den letzten Platz im Jury-Duell und Philipp Boy, Mimi Kraus und Ali Güngörmüs bekamen nur sechs Extrapunkte. Ähnlich sahen das leider auch die „Let‘s Dance“-Zuschauer.

Schon gewusst? RTL versuchte sich an „Let‘s Dance“-Ableger mit Kindern 2021 bekamen auch die Kleinen bei RTL die Chance, übers Tanzparkett zu fegen: Im Mai 2021 gingen vier Folgen von „Let’s Dance – Kids“ an den Start, die in Sachen Besetzung durchaus mit dem Original mithalten konnten. Die Moderation übernahmen wie in der Hauptsendung Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, auch die Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González war mit an Bord. Ins Fernsehen schaffte es die Sendung allerdings nicht. Sie lief auf RTLs Streamingplattform RTL+ (damals TVNow).

„Fiebertraum“: Alberner Jurytanz von Joachim Llambi macht „Let‘s Dance“-Zuschauer fassungslos

„Was ist das bitteschön? Ich bin verstört“, schreibt eine TV-Zuschauerin. „Was war das? Ein Fiebertraum? Auf jeden Fall spaßig“, so ein anderer Fan. „Das ist einfach so verstörend“, lautet ein dritter Kommentar. Dieser „Let‘s Dance“-Fan fragt: „Okay, auf der Schlimm-Skala von 0 bis Pocher als Britney, wo genau befinden wir uns gerade?“. „Hört bitte auf!“, wird ebenfalls gefordert. Etwas diplomatischer drückt es diese TV-Zuschauerin aus: „Nette Idee, aber absolut kein Vergleich zu der Performance von Motsis Team und insbesondere auch deren Choreo“.

Zurück hinterm Jurypult verteidigte Joachim Llambi seinen Teamtanz damit, dass es einfach schwierig sei, jedes Jahr etwas Neues zu finden. Besonders fies: Zwei seiner drei Kandidaten mussten an diesem Abend gehen. Mimi Kraus und Ali Güngörmüs hatten sowohl die wenigsten Jurypunkte als die wenigsten Zuschaueranrufe.

Aprpors Joachim Llambi: Nachdem Angela Ermakova ihrer Tochter und dem „Let‘s Dance“-Studio einen Besuch abgestattet hat, hofft zumindest Joachim Llambi auch darauf, dass sich Boris Becker auch mal blicken lässt. Verwendete Quellen: RTL/Let‘s Dance & Twitter