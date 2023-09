Nach „7 vs. Wild“-Rauswurf: Jetzt spricht Andreas Kieling

Von: Elena Rothammer

Andreas Kieling wurde in der Vorbereitungsphase für „7 vs. Wild“ rausgeschmissen. Ihm wird vorgeworfen, er habe die Influencerin Ann-Kathrin Bendixen bedrängt. Nun meldete sich der Tierfilmer zu den Anschuldigungen.

Eifel – Noch in der Vorbereitungsphase zur neuen Staffel der Webserie „7 vs. Wild“ wurde Andreas Kieling (63) aus dem Projekt geworfen, weil er sich seiner Mitstreiterin Ann-Kathrin Bendixen (23), bekannt als „Affe auf Bike“, gegenüber unangemessen verhalten haben soll. Der Tierfilmer habe sie angeblich bei einem Tanz bedrängt. Jetzt reagierte Andreas Kieling auf die Vorwürfe.

Tanz war „einvernehmlich“: Andreas Kieling wehrt sich per Anwalt

Nach dem „7 vs. Wild“-Rauswurf hatten sich zahlreiche Kollegen gegen Andreas Kieling positioniert. Nun meldete sich sein Anwalt gegenüber t-online zu Wort. „Herrn Kieling wurde mitgeteilt, dass sich Frau Bendixen von ihm beim Tanzen bedrängt gefühlt habe. Herr Kieling, der Respekt vor Frau Bendixen hatte und hat und sich mit ihr aus seiner Sicht gut verstanden hat, hat daraufhin mitgeteilt, dass er es zutiefst bedaure, dass sich Frau Bendixen bedrängt gefühlt habe, dass dies nie seine Intention war und er sich aufrichtig bei ihr entschuldige“, heißt es in dem Statement.

Dennoch betont er, dass es zu keinen Grenzüberschreitungen oder Übergriffigkeiten gekommen sei. Stattdessen sei der Tanz „einvernehmlich“ gewesen. Weiter führte der Jurist aus: „Es liegt in der Natur der Sache, dass es bei dem ausgelassenen Tanz zu körperlichen Berührungen kommt. Zu keinem Zeitpunkt hat Herr Kieling Frau Bendixen im Beisein zahlreicher anderer Teilnehmer und Mitgliedern der Produktion ‚feste an den Po‘ gefasst.“ So hatte Showmacher Fritz Meinecke (34) in seinem YouTube-Statement die Situation geschildert.

Andreas Kieling will nach vorne schauen: „Sachverhalt ist erledigt“

Auch die Behauptung, Kieling habe bei „7 vs. Wild“ nur mit Frauen im Team sein wollen, weise er entschieden zurück. „Herr Kieling hat lediglich geäußert, dass es auch gut passen würde, wenn er mit der Kandidatin, die auch – angehende – Tierfilmerin ist, in einem Team stehen würde“, erklärte der Anwalt. Für den 63-Jährigen sei die Sache nun aber auch abgehakt. „Zwischen beiden besteht Einigkeit, dass der Sachverhalt erledigt ist“, betonte sein Rechtsbeistand. Das Gleiche hatte auch Ann-Kathrin Bendixen auf Instagram bestätigt.

Die Vorwürfe hätten Kieling außerdem „schockiert“, da zuvor niemand das Gespräch mit ihm gesucht habe. „Niemand hatte interveniert. Niemand hatte Kritik geübt“, äußerte sein Anwalt. Jetzt solle aber wieder das Projekt „7 vs. Wild“ selbst im Fokus stehen. Kieling hingegen wird wie geplant auf Tour gehen.

Verwendete Quellen: t-online