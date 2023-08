Lorenz Büffel bringt Andrea Kiewel mit zweideutigem Spruch aus der Fassung

Von: Volker Reinert

Im Mallorca-Spezial des „ZDF-Fernsehgarten“ brachte Schlagerstar Lorenz Büffel Moderatorin Andrea Kiewel durcheinander. Er äußerte vor seiner Performance zu seinem Song „Maschine“ einen frivolen Spruch.

Mainz – Sehnsüchtig warteten Schlager-Fans auf die Mallorca-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel (58) am Sonntag (30. Juli). Doch bevor TV-Zuschauer in den Genuss zahlreicher Ballermann-Hits kamen, mussten sie etwas länger warten, als üblich. Denn durch die Frauen-Fußball-WM und das Deutschlandspiel gegen Gruppengegner Kolumbien wurde die Show erst später und nicht live ausgestrahlt.

Dennoch kamen Liebhaber der Ballermann-Musik vollends auf ihre Kosten. Neben Stars wie Jürgen Milski (59) und Tim Toupet (51) trat auch Lorenz Büffel (44) auf. Doch im Vorfeld seiner Performance zum Song „Maschine“ äußerte er sich in der Familiensendung mit einer doppeldeutigen Aussage.

„Es berührt dich auch teilweise richtig heftig, hart!“: Schlagerstar mit anzüglichem Spruch im ZDF

Die Schlagersendung mit „Kiwi“ sorgte im Vorfeld der Ausstrahlung für mächtig Furore. So erteilte Ikke Hüftgold (46) der Show eine klare Absage, die er im IPPEN.MEDIA-Interview ausführlich begründete. So sei das Mallorca-Spezial weit weg von der wirklichen Ballermann-Realität. Überraschenderweise kam es in der Sendung des Öfteren zu fragwürdigem Vokabular, sei es in Songs oder auch in Interviews.

So auch bei Sänger Lorenz Büffel, der sich nach einem Parcours-Spiel und vor seinem Auftritt im Interview mit Andrea Kiewel zu einem sehr anzüglichen Spruch hinreißen ließ. Nachdem „Kiwi“ dem Liedtext des Partysängers die Merkmale „poetisch“ und „mit sehr viel Tiefgründigkeit“ mit einem Augenzwinkern attestierte, ging der Österreicher auf den ironischen Unterton ein: „Da ist sehr viel Lehrauftrag, lyrisch, da ist alles drinnen. Es berührt dich auch teilweise richtig heftig, hart!“

Andrea Kiewel grinst frivolen Spruch bei Moderation im „ZDF-Fernsehgarten“ gekonnt weg

Die Moderatorin wirkte im ersten Moment überrascht über die anzügliche Aussage Büffels, lachte aber einige Sekunden darüber, ehe sie weiter mit ihren Interviewfragen zum Song fortfuhr. Eine Antwort auf das „richtig heftig, hart“ verkniff sich die 58-Jährige allerdings. Jürgen Milski, der die ganze Zeit neben „Kiwi“ und Büffel stand, fand den Spruch seines Ballermann-Kollegen äußert amüsant und hatte sichtlich Spaß.

Im „ZDF-Fernsehgarten“ äußerte sich Ballermann-Star Lorenz Büffel, der mit bürgerlichem Namen Stefan Scheichel-Gierten heißt, im Mallorca-Spezial mit Moderatorin Andrea Kiewel am Sonntag (30. Juli) mit einem sehr anzüglichen Spruch. © Screenshots: zdf.de

Neben des frivolen Spruchs von Lorenz Büffel sorgte seine Performance zu seinem Song vor allem auf Twitter für mächtig Furore. So waren viele „ZDF-Fernsehgarten“-Zuschauer entsetzt von dem Liedtext und der Verharmlosung von Alkohol in einer Sonntagsfamiliensendung. Verwendete Quellen: ZDF / „Fernsehgarten“ vom 30. Juli