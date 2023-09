Barbara Schöneberger genervt? Hans Sigl reißt bei „Starnacht“ Gender-Spruch

Von: Jonas Erbas

Zur „Starnacht aus der Wachau“ empfingen Barbara Schöneberger und Hans Sigl viele Schlagerkünstler und Konzertgäste. Die wurden Zeuge eines eher unglücklichen Witzes des „Bergdoktor“-Lieblings.

Rossatzbach – Der Sommer hat sich verabschiedet, trotzdem war das Wetter den Besuchern der „Starnacht aus der Wachau“ gewogen: Vor traumhafter Naturkulisse direkt an der Donau gelegen meldeten sich Barbara Schöneberger (49) und „Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl aus dem beschaulichen Rossatzbach (Niederösterreich), wo zahlreiche Schlagerkünstler zusammengekommen waren.

Hans Sigl reißt Gender-Spruch bei „Starnacht aus der Wachau“

Schon zu Beginn wurde dem Publikum mit einer Auswahl beliebter Hits und Musikgrößen eingeheizt: Den Anfang machte Josh. (37) mit „Expresso & Tschianti“, gefolgt von Christin Stark (33), die ihren Song „Kein Plan“ performen durfte. Auch das Moderatoren-Duo sorgte für Unterhaltung – oder versuchte dies zumindest.

Den nur wenige Augenblicke, nachdem Christin Stark die Bühne verlassen hatte, und Barbara Schöneberger die malerische Landschaft hervorgehoben hatte, legte Hans Sigl mit einem eher unglücklichen Witz nach: „Es ist nicht nur jetzt schön, sondern war auch vor 2000 Jahren hier schön. Weil da kamen die Römer:innen – und außen auch. Also beide. Und die haben angefangen, hier Wein zu pflanzen“, mokierte sich der „Bergdoktor“-Hauptdarsteller über das Gendern.

Nur wenige Minuten nach Beginn der „Starnacht aus der Wachau“ schlich sich ein seichtes Gender-Witzchen in Hans Sigls Moderation – doch der Spruch sorgte auch bei Barbara Schöneberger gerade so für ein müdes Lächeln © Screenshot/ORF/ORF-TVthek/Starnacht aus der Wachau

Der Witz selbst kam weniger gut an. Aus dem Publikum hörte man keine Lacher und auch die sonst so humorvolle Barbara Schöneberger tat den Spruch mit einem müden Lächeln ab, merkte lediglich an, sie habe vor Ort noch „keine Römer gesehen“. Das Streitthema wollte man an diesem Abend wohl nicht vertiefen – anders als Ruth Moschner (47), die sich im Gender-Eklat um Heino (84) nun positioniert. Verwendete Quellen: tvthek.orf.at, mdr.de