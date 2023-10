Nächster Serientod bei „Die Bergretter“? ZDF zeigt ersten Trailer zur 15. Staffel

Von: Elena Rothammer

Die neue Staffel von „Die Bergretter“ startet am 16. November. Schon jetzt veröffentlichte das ZDF einen Trailer – und der hat es wirklich in sich.

Ramsau – Für die Fans von „Die Bergretter“ gibt es schon bald Nachschub: Die 15. Staffel startete am 16. November im ZDF. Neben reichlich Liebesdramen und einer atemberaubenden Berglandschaft ist wieder reichlich Action rund um Markus Kofler und sein Team geboten. Davon bekommen die Fans nun einen ersten Vorgeschmack. Sogar ein Serien-Tod wird angedeutet.

Action, Drama, Liebe: ZDF teilt Trailer zur neuen „Die Bergretter“-Staffel

„Die Bergretter“ dürfen sich über einen begehrten Sendeplatz freuen und verdrängen damit sogar den „Bergdoktor“. Abgesehen von Stargästen wie Heidi Klum (50) geht es auch bei den altbekannten Gesichtern dramatisch zu. Ein Trailer, den das ZDF auf Instagram geteilt hat, verspricht unter anderem Liebesdramen.

Markus (Sebastian Ströbel, 46) und Katharina (Luise Bähr, 44) scheinen sich nämlich wieder anzunähern, doch die beiden haben eine Menge Hürden zu meistern – denn in einer Szene hat Markus plötzlich ein Baby auf dem Arm. „Wir haben uns aus einem Grund getrennt. Und jetzt suchst du dir ausgerechnet eine Frau mit Baby“, weint Katharina wenig später. Die Romanze scheint also weiterhin Höhen und Tiefen zu erleben.

Serientod bei „Die Bergretter“? Markus wird von einer Lawine erfasst

Doch neben seinen Beziehungsproblemen scheint Markus auch noch in Lebensgefahr zu geraten. Als er in den Bergen jemanden retten will, löst sich eine Lawine. Als die Bergrettung die beiden mit einem Hubschrauber per Seil retten will, taucht letztendlich jedoch nur der Unbekannte auf. Von Markus fehlt jede Spur. Katharina ruft daraufhin entsetzt seinen Namen.

Was genau mit Markus passiert und ob die 15. Staffel tatsächlich sein Abschied wird, bleibt abzuwarten. An Nachschub mangelt es jedenfalls nicht. Eben erst durften sich „Die Bergretter“ über Zuwachs freuen, weil ein ARD-Kultstar zu ZDF-Serie wechselte. Verwendete Quellen: Instagram, ZDF