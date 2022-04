GNTM-Legende Peyman Amin offenbart ehrlich: Es kamen nie echte „Topmodels“ aus den vergangenen Staffeln hervor

Heidi Klum, Peyman Amin und Rolf Schneider als Jury bei „Germany‘s Next Topmodel“ im Jahr 2009 © Felix Heyder/dpa/Malte Christians

Es ist eine krasse Aussage, die der ehemalige GNTM-Juror Peyman Amin nun öffentlich macht. Seiner Meinung nach ist aus den vergangenen Staffeln keine Kandidatin ein echtes „Topmodel“ gewesen. Wieso er so denkt, begründete der 51-Jährige ebenfalls.

Berlin - Von 2006 bis 2010 war Peyman Amin festes Jury-Mitglied in der ProSieben-Show „Germany‘s Next Topmodel“ (alle News zur Themenseite). Vier Jahre lang saß er neben GNTM-Chefin Heidi Klum und entschied gemeinsam mit ihr, welche Kandidatinnen es in die nächsten Runden schaffen. Doch rückblickend sieht er die heutige Topmodel-Zeit ganz anders.

Peyman Amin spricht über die GNTM-Gewinnerinnen der letzten Jahre

Für ihn haben Vanessa Fuchs und Alisar Ailabouni das bislang größte Potenzial, auch internationale Erfolge zu feiern. „Das sind Models, die auch in großen Metropolen wie New York, Paris oder Mailand auf dem Laufsteg zu sehen waren“, so der 51-Jährige im Promiflash-Interview.

Heidi Klum und Topmodel-Gewinnerin Vanessa Fuchs beim Finale 2015 in New York © Micah Smith/ProSieben/dpa

Doch wie sieht es mit den anderen Topmodel-Gewinnerinnen aus? Schließlich läuft „Germany‘s Next Topmodel“ schon seit 17 Staffeln. Angetan ist Peyman Amin von den jetzigen GNTM-Kandidatinnen aber ebenfalls nicht.

Für den ehemaligen GNTM-Juror gingen aus den vergangenen Staffeln keine Topmodels hervor. „Auch eine Lena Gercke – sie ist ihren Weg gegangen, aber sie ist eher ein Medienstar als ein Laufstegstar“, gab er weiter im Interview zu.

Doch auf dem Weg zum Topmodel macht sich derzeit auch Vanessa. Auch die 20-Jährige bekam beim großen GNTM-Umstyling einen komplett neuen Look: grüne und kurze Haare. Verwendete Quellen: Promiflash, dpa