Zuschauer empört: „Zwischen Tüll und Tränen“-Star kocht bei „Das perfekte Dinner“ nicht selbst

In einer Spezialwoche von „Das perfekte Dinner“ sollen die Brautmodenverkäufer von „Zwischen Tüll und Tränen“ ihre Kochkünste demonstrieren. Doch Vanessa Huber schwingt gar nicht selbst den Löffel.

Lütjensee – In „Zwischen Tüll und Tränen“ stellt Vanessa Huber (47) immer wieder unter Beweis, dass sie ein hervorragendes Gespür für den Geschmack ihrer Kundinnen hat. Regelmäßig findet die Hochzeitsmoden-Verkäuferin exakt das richtige Kleid für ihre Bräute in spe. Doch in der Küche ist sie offenbar auf Hilfe angewiesen: Bei „Das perfekte Dinner“ überlässt die 47-Jährige ihrer Freundin die Arbeit.

Bei „Das perfekte Dinner“-Spezialwoche: „Zwischen Tüll und Tränen“-Star kocht nicht selbst

In dieser Woche werden bei VOX zwei beliebte Formate zusammengeführt: In einer Spezialausgabe von „Das perfekte Dinner“ stehen die Brautmodenexperten von „Zwischen Tüll und Tränen“ am Herd. Montags-Kandidatin Vanessa Huber ist jedoch bereits im Vorfeld klar, dass sie mit ihren Kochkünsten keine Chance auf den Sieg hat – und holt sich daher kurzerhand Unterstützung von ihrer Freundin und Mitarbeiterin Jill. „Die kocht gerne für Gäste, für ihre Familie, die richtet es gerne schön an“, erläutert sie Jills Stärken in der Küche. Für sie selbst sei Kochen hingegen purer Stress.

Tatsächlich gibt Jill dann Vollgas in der Küche und zaubert ein komplettes Menü für „Zwischen Tüll und Tränen“-Star Vanessa Huber. Ganz untätig bleibt die Brautmodenexpertin jedoch nicht: Auch sie selbst führt durchaus ein paar Schnibbelarbeiten durch. Für die Zuschauer zu wenig Einsatz – sie zerreißen Vanessas „Das perfekte Dinner“-Performance. „Geht gar nicht! Nur Geschwätz und die andere Person kocht. Die kann nichts, zumindest nicht kochen“, „Absoluter Witz“ und „Die Freundin kocht, sie quatscht nur, selbst den Aperitif macht die Freundin. Das ist doch nicht okay“ lauten einige Instagram-Kommentare.

Worum geht‘s bei „Zwischen Tüll und Tränen“? „Zwischen Tüll und Tränen“ läuft seit dem 22. Februar 2016 immer montags bis freitags ab 17 Uhr auf VOX. Die Dokusoap begleitet Brautmodenverkäufer bei ihrer täglichen Arbeit. Die Zuschauer können in den Episoden verfolgen, wie professionelle Hochzeitsausstatter verschiedenen Bräuten in spe bei der Suche nach dem perfekten Kleid helfen. Anfang 2023 versuchte sich VOX an einem Ableger des beliebten Formats: In „Das Duell – Zwischen Tüll und Tränen“ wetteiferten zwei Ausstattungsexperten darum, das passende Kleid für eine Braut schneidern zu dürfen – aus Quotensicht kam das Spin-off aber nicht an den Erfolg von „Zwischen Tüll und Tränen“ heran.

Verspielt Vanessa Huber mit Koch-Unterstützung den Sieg bei „Das perfekte Dinner“?

Gegenüber ihren Konkurrenten gibt Vanessa Huber offen zu, dass ihr „Das perfekte Dinner“-Menü nicht ohne Hilfe entstanden ist. Die anderen „Zwischen Tüll und Tränen“-Stars finden das überhaupt nicht tragisch, lassen die Information aber durchaus in ihre Bewertung mit einfließen. „Für mich war es nicht hundertprozentig das perfekte Dinner. Ich glaube, ich hätte mir ein bisschen weniger Jill gewünscht“, erklärt z. B. Hannes Schrader – und gibt sieben von zehn Punkten.

Insgesamt räumt Vanessa Huber bei „Das perfekte Dinner“ 29 Punkte ab. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, ob ihre „Zwischen Tüll und Tränen“-Kollegen Hannes Schrader, Christina Sonnek und Nihal Saridemir diese Wertung mit ihren Kochkünsten übertreffen können. Zuletzt geriet eine andere Brautmodenexpertin in die Schlagzeilen: „Zwischen Tüll und Tränen“-Star Maritta Emser muss Insolvenz anmelden. Verwendete Quellen: VOX/Das perfekte Dinner; Instagram/dasperfektedinner.vox