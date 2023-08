„Zwischen Tüll und Tränen“-Star Maritta Emser muss Insolvenz anmelden

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Mit ihren Brautkleidern hat „Zwischen Tüll und Tränen“-Star Maritta Emser schon zahlreiche Frauen glücklich gemacht. Doch nun muss 73-Jährige ihr Brautmodengeschäft „Cecile“ schließen. Maritta Emser hat Insolvenz angemeldet.

Kerpen – „Es sind viele Tränen geflossen in letzter Zeit. Ich bin Opfer der Pandemie und der hohen Energiepreise. Zusätzlich haben im vergangenen Jahr weniger Bräute nach Kleidern geschaut wegen der ungewissen Zeit“, gesteht Maritta Emser (73) im „Bild“-Interview. Besonders bitter: Eigentlich gab es gleich drei potenzielle Käuferinnen für „Cecile“. Doch alle sprangen dann doch ab.

„Zwischen Tüll und Tränen“-Star Maritta Emser muss Insolvenz anmelden

Kein Käufer, kein Geld. Maritta Emser musste Insolvenz anmelden und schließt ihren Laden nun für immer. Am 31. August wird „Cecile“ dicht gemacht und 26 Mitarbeiter verlieren ihren Job. „Mich nimmt das emotional sehr mit. Ich arbeite seit meinem 14. Lebensjahr. Nun so aufzuhören, macht mich traurig. Aber ich möchte wieder zu Kräften kommen – die letzten Jahre haben mich emotional und gesundheitlich sehr mitgenommen“, so der „Zwischen Tüll und Tränen“-Star.

Cellulite, Bikinis, Sonnenbrand: Die besten Fotos von Daniela Katzenberger Fotostrecke ansehen

Für Maritta Emser ist es sogar ein doppelter Abschied. Denn mit dem Ende ihres Ladens geht auch ihre Zeit in der VOX-Kultshow „Zwischen Tüll und Tränen“ zu Ende. „Ich habe bereits im vergangenen Herbst aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Wenn ich mich erholt habe, bin ich aber wieder für alle Schandtaten bereit“, kündigte die Verkäuferin an.

Mit ihren Brautkleidern hat „Zwischen Tüll und Tränen“-Star Maritta Emser schon zahlreiche Frauen glücklich gemacht. Doch nun muss 73-Jährige ihr Brautmodengeschäft „Cecile“ schließen. (Fotomontage) © dpa/Henning Kaiser & Instagram/marittaemser

Die Brautmoden-Expertin stattete schon TV-Stars wie Daniela Katzenberger mit ihren Kleidern aus. Die TV-Blondine verbringt derzeit eine Menge Zeit im Fitnessstudio. Daniela Katzenberger hat schon einiges an Gewicht verloren und zeigt das Ergebnis nun stolz im Netz. Verwendete Quellen: bild.de