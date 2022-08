Thomas Gottschalk bekommt neue Show auf RTL

Teilen

„Die Puppenstars“: Moderator und Jury stehen fest © RTL / Gregorowius/Hempel

Thomas Gottschalk will noch lange nicht in Rente: Der legendäre Moderator wird RTl zufolge demnächst mit einer neuen Sendung an den Start gehen.

Köln – Er kann es einfach nicht lassen! Thomas Gottschalk (72) gehört zum deutschen Unterhaltungsfernsehen wie der „Tatort“ zum Sonntagabend. Egal für welche Show der legendäre „Wetten, dass…?“-Moderator zusagt — das deutsche TV-Publikum schaltet ein. Jetzt konnten die Verantwortlichen bei RTL ihn erneut für ein Format gewinnen. Wie der Privatsender in einem Statement bekannt gab, wird Gottschalk im kommenden Herbst als Moderator der Sendung „Die Puppenstars“ fungieren.

Die Talentshow wird bereits zum dritten Mal im RTL-Abendprogramm ausgestrahlt. In drei Ausgaben treten dabei verschiedene Puppenspieler gegeneinander an, deren Auftritte von einer fachkundigen Jury bewertet werden. Thomas Gottschalk wird als Gastgeber durch die Abende führen und dabei seine jahrzehntelange Erfahrung als Entertainer unter Beweis stellen. Zuletzt übernahm Komikerin und Schauspielerin Mirja Boes (50) die Moderation von „Die Puppenstars“.

Thomas Gottschalk erhält bei „Die Puppenstars“ Unterstützung von einer dreiköpfigen Jury

Als echte TV-Legende hat Thomas Gottschalk zweifelsohne eine Menge Erfahrung in Sachen Unterhaltungsfernsehen. Doch bei „Die Puppenstars“ beschränkt sich das Multitalent auf seine Fähigkeiten als Moderator und Gastgeber. Für die Bewertungen der Auftritte sind derweil andere zuständig: Komiker Max Giermann (46), Puppenspieler Martin Reinl (46) und die Puppe „Kakerlak“, gespielt von Carsten Haffke, bilden die Fachjury der RTL-Sendung.

Das Konzept des Puppenspektakels ähnelt dabei dem anderer bekannter Talentshows: Mehrere Kandidaten präsentieren hintereinander ihre Performances, die dann von den Juroren gelobt und kritisiert werden. Im Gegensatz zu TV-Formaten wie „Das Supertalent“ oder „Deutschland sucht den Superstar“ wird jedoch direkt am Ende jeder Folge von „Die Puppenstars“ ein Puppenspieler zum Sieger gekürt. Dieser trägt daraufhin den Titel „Puppenstar des Abends“ und darf mit stolzen 20.000 Euro Preisgeld nach Hause gehen.