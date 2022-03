Andrea Berg, Roland Kaiser und Beatrice Egli: Starke Gäste für vierte „Giovanni Zarrella Show“

Von: Jonas Erbas

Teilen

„Die Giovanni Zarrella Show“ ist seit ihrem Start im September 2021 binnen kürzester Zeit zu einer der beliebtesten Schlagersendungen überhaupt avanciert. Im April meldet sich der deutsch-italienische Moderator mit der inzwischen vierten Ausgabe seiner Show zurück – und darf hochkarätige Stars begrüßen!

Chemnitz - Gibt es etwas, das dieser Mann nicht kann? Giovanni Zarrella (43; hier alle News zum Schlagerstar im Überblick) ist in den vergangenen Jahren vom Bro‘Sis-Mitglied zum vielseitigen Schlagerstar gereift, der mit der „Giovanni Zarrella Show“ nun endgültig ganz oben auf der Karriereleiter angekommen ist. Seine ZDF-Sendung verfolgt seit Ausstrahlungsbeginn stets ein Millionenpublikum, das sich jetzt auf eine hochkarätig besetzte, vierte Ausgabe im April freuen darf, wie tz.de berichtet.

Die Giovanni Zarrella Show Musik-Unterhaltungsshow Erstausstrahlung 11. September 2021 im ZDF Bisherige Episoden 3 (nächste am 4. April 2022) Bisherige Gäste u.a. Kerstin Ott, Nino de Angelo, Maite Kelly, Michelle, Santiano

Giovanni Zarrella mit eigener Schlagershow ganz oben angekommen – ZDF-Sendung geht in vierte Runde

Giovanni Zarrella durfte sich jüngst einen Herzenswunsch erfüllen, als er an der Seite seiner Kollegin Michelle Hunziker (45) im italienischen Fernsehen auftreten und performen durfte. Das heimische Publikum war von dem dort vergleichsweise unbekannten Schlagerstar auf Anhieb begeistert – eine Leistung, für die der 43-Jährige hierzulande lange und hart gearbeitet hat.

Seine „Giovanni Zarrella Show“, die als indirekter Nachfolger von „Willkommen bei Carmen Nebel“ fungiert, wurde sofort zum Quotenhit und geht, nach drei durchweg erfolgreichen Episoden, nun in die vierte Runde.

Aufgebot an Schlagerstars bei „Die Giovanni Zarrella Show“ – Andrea Berg und Roland Kaiser mit dabei

Nach Berlin, München und Halle an der Saale gastiert Giovanni Zarrella diesmal, am 9. April, im sächsischen Chemnitz. Das ZDF überträgt die Samstagabendshow wie gewohnt live zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr und gab nun sogar einen ersten Einblick in die mit „vielen nationalen und internationalen Stars“ besetzte Gästeliste, wie es in einer ZDF-Pressemitteilung heißt.

Lesen Sie auch Vierte Ausgabe der „Ross Antony Show“: Termin und erster Gast endlich bekannt Darauf haben die TV-Zuschauer gewartet: Die Musikshow von Ross Antony geht in die nächste Runde. Nun steht der Ausstrahlungstermin und der erste Gast fest. Vierte Ausgabe der „Ross Antony Show“: Termin und erster Gast endlich bekannt Giovanni Zarrella feiert zweite Show mit Peter Maffay - Kerstin Ott und Maite Kelly erneut dabei Giovanni Zarrella lädt am 12. November zu seiner zweiten eigenen Show ein. Dabei begrüßt der Moderator unter anderem Maite Kelly, Kerstin Ott und Peter Maffay. Giovanni Zarrella feiert zweite Show mit Peter Maffay - Kerstin Ott und Maite Kelly erneut dabei

Die dürfte besonders für deutsche Schlagerfans einiges hermachen, wie der Mainzer Sender vorab verrät: „Auch für die vierte Ausgabe seiner Show hat sich ein großes Staraufgebot angekündigt. Mit dabei sind Andrea Berg, Roland Kaiser, Beatrice Egli, Kerstin Ott, Marianne Rosenberg, Maite Kelly, Pietro Lombardi, Sasha und der britische Singer-Songwriter George Ezra.“

Andrea Berg mit neuer Musik in „Giovanni Zarrella Show“ – weitere Schlager-Premieren geplant

Tickets gibt es derzeit zwar noch keine zu kaufen, das ZDF kündigte auf seiner Website allerdings an, den Vorverkauf „demnächst“ beginnen zu wollen. Live- und Fernsehzuschauer dürfen sich auf „einige TV-Premieren“ gefasst machen, führt der Sender in seinem Pressetext weiter aus.

So wurde jüngst etwa bekannt, dass Andrea Berg (56) in der vierten Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ ihre erste Single nach vier Jahren vorstellen wird. Auch Roland Kaiser (69), Beatrice Egli (33), Marianne Rosenberg (66), Maite Kelly (42) und Kerstin Ott (40) sollen offiziellen Informationen zufolge in Chemnitz mit neuer Musik aufwarten.

Startdatum für den ZDF-Fernsehgarten 2022 endlich bekannt – Ticketvorverkauf startet bald

Nicht nur „Die Giovanni Zarrella Show“ geht bald in die nächste Runde, auch der ZDF-Fernsehgarten hat für dieses Jahr nun endlich sein offizielles Startdatum bekommen – der Ticketverkaufsbeginn steht nun unmittelbar bevor!

Verwendete Quellen: schlagerprofis.de, zdf.de