„Bin der einzige Star“: Claudia Obert wettert gegen „Sommerhaus der Stars“-Cast

„Das Sommerhaus der Stars“ ist ein jährliches Highlight für Freunde der gepflegten Trash-Unterhaltung. Teilnehmerin Claudia Obert sorgte jetzt schon vor Sendestart für Schlagzeilen.

Bocholt – Ab dem 19. September gibt es bei RTL wieder Reality-Fernsehen der Extraklasse zu sehen, wenn acht Promipaare ins „Sommerhaus der Stars“ einziehen. Die Sendung ist für ihren übertriebenen Trash-TV-Charakter bekannt und gilt bei Fans des Genres als absolutes Jahres-Highlight. Jetzt veröffentlichte RTL den ersten Trailer zur kommenden Staffel und schon ein kurzer Blick genügt, um festzustellen, dass es im „Sommerhaus der Stars“ auch 2023 ziemlich hoch hergehen wird.

Erster Sommerhaus-Trailer: Claudia Obert polarisiert schon jetzt mit ihren Aussagen in der Sendung

Acht mehr oder weniger bekannte Pärchen werden sich erneut den skurrilsten Herausforderungen stellen, um am Ende den Titel „DAS Promipaar“ zu ergattern. Jede Folge muss dabei ein Duo den wenig luxuriösen Bauernhof, der dem Format seit einigen Jahren als Drehort dient, verlassen.

Seit Kurzem ist der Trailer zur aktuellen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ im Netz zu finden. Der schnell geschnittene Clip deutet zwar nur an, welch Streitereien und verrückte Challenges die Zuschauer der RTL-Show ab dem 19. September erwarten können. Eine Aussage sorgt jedoch schon jetzt für reichlich Diskussionen in den sozialen Netzwerken. In einer kurzen Szene hört man Reality-Ikone Claudia Obert (61) rufen: „Ich bin der einzige Star!“ Ob die Unternehmerin sich mit dieser Attitüde bei ihren Mitstreitern beliebt machen kann?

Claudia Obert könnte mit ihrer Behauptung handfesten Streit auslösen

Entertainer Julian F. M. Stoeckel (36) teilte den Trailer zu „Das Sommerhaus der Stars“ auf seinem Instagram-Profil und kommentierte: „Natürlich hat Claudia Obert vollkommen Recht!“. Mit ihrem jungen Lover Max Suhr (25) wird Obert ab dem 19. September im „Sommerhaus der Stars“ um den Titel kämpfen. Mit von der Partie sind außerdem unter anderem „GZSZ“-Star Eric Stehfest (34) und seine Ehefrau Edith (28), sowie der Ballermann-Star Tim Toupet (51) und seine Partnerin. Oberts Behauptung, sie sei der einzige richtige Promi der Staffel könnte also durchaus noch zu einigen Diskussionen führen.

Tatsächlich werden im Sommerhaus wohl ordentlich die Fetzen fliegen. Schon vorab wurden besorgniserregende Vorkommnisse bekannt. Wegen einer Prügelei soll es bei einem Sommerhaus-Kandidaten sogar zu Bewusstlosigkeit und Prellungen gekommen sein. Verwendete Quellen: RTL, Julian F. M. Stoeckel Instagram