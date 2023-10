Nach „Sommerhaus“-Eklat: Zuschauer starten Petition gegen Walentina

„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin Walentina Doronina soll aus dem deutschen TV verbannt werden – das fordert jetzt zumindest eine Petition von Zuschauern.

Essen – Walentina Doronina (23) könnte bald das permanente TV-Aus drohen – zumindest, wenn es nach einer Petition geht: Die Reality-TV-Darstellerin war schon in mehreren Formaten zu sehen, zuletzt in „Das Sommerhaus der Stars“. Überall fiel sie offenbar derart negativ auf, dass die Zuschauer nun handeln wollen. Mithilfe einer Petition soll die Blondine daran gehindert werden, jemals wieder in Formaten im deutschen Fernsehen aufzutreten.

Petition gegen Walentina Doronina: Wird sie aus dem TV verbannt?

Die Petition gegen Walentina Doronina, die von einer Person namens Soullia Monroe am 20. Oktober auf change.org gestartet wurde, beschreibt, warum die Reality-Darstellerin nicht mehr im Fernsehen erlaubt sein sollte: „Als jemand, der es nicht mehr mit ansehen kann und besorgt ist über dieses Verhalten, was heutzutage nicht mehr geduldet werden sollte, erst recht nicht als Vorbild für die Jugend, finde ich es alarmierend, dass eine Person wie Walentina Doronina weiterhin in deutschen Fernsehsendungen und auf Streamingplattformen auftreten darf“, heißt es in der Beschreibung.

Walentinas Verhalten sei in jeder Hinsicht inakzeptabel und dürfe nicht toleriert werden und Einschaltquoten dürfen nicht wichtiger sein als der Kampf gegen Mobbing, Diskriminierung und Bodyshaming, heißt es weiter. Walentina zeige „keinen Respekt gegenüber Menschen, beleidigt ständig und provoziert unnötige Konflikte“. Auch Erpressung und Rufschädigung könne man ihr vorwerfen. „Es ist falsch zu zeigen, dass man mit solchem Verhalten durchkommen kann – geschweige denn Geld damit verdienen kann.“

Zuschauer sind sich einig: Walentina Doronina muss raus aus dem TV

Diese Petition gegen Walentina Doronina hat bereits 6.139 Unterschriften (Stand 27. Oktober) zu verzeichnen und die Kommentare der Menschen, die unterzeichneten, sind eindeutig. „Sie ist ein bösartiger Mensch, der keinen Respekt hat“, schreibt ein User. Ein anderer erklärt, sie sei ein „extrem schlechtes Vorbild für junge Menschen“ und „ein solch respektloses, schlechtes Verhalten sollte keine Plattform erhalten“. „Die Frau muss Konsequenzen für ihr unmenschliches Verhalten bekommen“, findet ein anderer.

Das wird Walentina Doronina gar nicht gefallen: Im Netz fordern etliche Fans die Absetzung der „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin © RTL/RTL+

Zuletzt hatte Walentina mit ihrem Freund Can Kaplan (23) im Sommerhaus gastiert, wo ein Streit mit anderen Kandidaten in Handgreiflichkeiten ausgeartet war. Der Sender RTL beschloss danach, Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen, „um die angespannte Atmosphäre im Sommerhaus zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren“, wie in einem Statement erklärt wurde Verwendete Quellen: change.org, rtl.de