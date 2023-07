„Keine Plattform für Party-Schlager“: Ikke Hüftgold boykottiert den Mallorca-Fernsehgarten

Von: Lisa Klugmayer

Für Ikke Hüftgold hat sich der Fernsehgarten endgültig erledigt. Für ihn hat der Mallorca-Fernsehgarten wenig mit dem echten Ballermann zu tun. Besonders frustriert ist er über die „weichgespülten“ Texte.

Mainz – Für viele ist der Mallorca-Fernsehgarten das Highlight der Saison – nicht so für Ikke Hüftgold. Der Ballermannstar hat seinen Auftritt bei Andrea Kiewel abgesagt. Im Interview mit IPPEN.MEDIA verrät er, wieso für ihn ein Auftritt im ZDF-Fernsehgarten auch nächstes Jahr nicht infrage kommt und legt dem ZDF ans Herz, den Ballermann-Fernsehgarten umzubenennen.

„Ärgere mich über die Vorgehensweise“: Ikke Hüftgold sagt seinen Auftritt beim Mallorca-Fernsehgarten ab

Ballermann ohne Ikke Hüftgold? Schwer vorstellbar. Der Mallorca-Fernsehgarten ohne Ikke Hüftgold? Bittere Realität. Der Schlagersänger hat jetzt nämlich seinen Auftritt am 30. Juli im ZDF gecancelt und auch nächstes Jahr muss Andrea Kiewel ohne ihn auskommen. „Ich werde nächstes Jahr mit Sicherheit auch nicht dabei sein. Ich ärgere mich einfach über die Vorgehensweise der Redaktion“, so Ikke Hüftgold im Interview mit IPPEN.MEDIA. „Da wird suggeriert, dass das der Party-Schlager ist, der auf Mallorca läuft. Aber da wird ganz viel altes, weichgespültes Zeug wieder hochgeholt, alles, was keinem wehtut“.

Party-Schlager auf Mallorca sei nun einmal satirisch und gehe auch manchmal unter die Gürtellinie, so der Ballermannstar. Trotzdem kann Ikke Hüftgold zumindest ein Stück weit nachvollziehen, dass ein Titel wie „Bumsbar“ für die Öffentlich-Rechtlichen schwierig sein könnte. Doch die Angewohnheit des ZDF wirklich alle Texte zu verharmlosen, geht für ihn trotzdem zu weit. „Auch ‚Scheiß drauf Malle ist nur einmal im Jahr‘ musste Peter Wackel damals dann in ‚Pfeiff drauf‘ umändern. Dann kann man sich so eine Sendung einfach auch sparen“.

Ikke Hüftgold hätte seinen ESC-Song beim diesjährigen Mallorca-Fernsehgarten performen sollen, „der nun einmal gar nichts mit Mallorca zu tun hat“, verrät er. „Andere Songs, die auch harmlos waren von mir und in der Szenen gefeiert werden, wurden gar nicht erst in die engere Auswahl genommen“.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 16. Juli: Sommerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Ikke Hüftgold frustriert: Mallorca-Fernsehgarten hat nichts mit dem Ballermann zu tun

Der Mallorca-Fernsehgarten hat also wenig mit dem Ballermann zu tun. Man wolle nur den „weichgespülten Kram und dann muss man halt einfach der Sendung einen anderen Namen geben“. Ikke Hüftgold hätte da auch schon einen Vorschlag: „Ich plädiere für ‚lustigen Nachmittag mit Musik, die keinem wehtut – im ZDF‘“.

Trotzdem stellt Ikke Hüftgold klar: Der ZDF-Fernsehgarten sei eine tolle Sendung. „Ich mag Andrea Kiewel und ich mag auch das ZDF. Aber es ist keine Plattform für den wahren deutschen Party-Schlager“, so das Fazit von Ikke Hüftgold zum Mallorca-Fernsehgarten.

Bevor der Mallorca-Fernsehgarten am 30. Juli über die ZDF-Bühne geht, steht erstmal die Sommerparty an. Doch Schlagerfans werden am 16. Juli in die Röhre schauen. Denn: Die Gästeliste bei Andrea Kiewel verspricht kaum Schlagermomente. Verwendete Quellen: Ikke Hüftgold Interview mit IPPEN.MEDIA