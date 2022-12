Noch eine TV-Verlobung: Stefan Mross und Evelyn Burdecki gemeinsam in Sat.1-Show

Von: Lisa Klugmayer

Während einer gemeinsamen TV-Produktion mit Evelyn Burdecki geht Stefan Mross wieder auf die Knie - und das kurz nach dem Ehe-Aus mit Anna-Carina Woitschack. Diesmal ist die Verlobung allerdings nur Show.

München - Stefan Mross (47) hat es wieder getan. Der Schlager-Star hat sich im TV verlobt. Doch dieses Mal ist das Ganze nicht rechtskräftig. Stefan Mross steht für die Sat.1-Show „Die Comedy Märchenstunde“ am Montag (19.12.2022) vor der Kamera - mit dabei ist auch Evelyn Burdecki (34).

Ring am Finger: Stefan Mross und Evelyn Burdecki am Montag gemeinsam bei Sat.1

Bei SAT.1 wird es märchenhaft, denn am Montag stellen neun Promis in der zweiten Ausgabe von „Die Comedy Märchenstunde“ die Geschichte von „Tischlein deck dich“ auf den Kopf. „Es war einmal … Stefan ‚Franz‘ Mross, der ältere Sohn des Schneiders, der Janine ‚Cordula‘ Kunze, die gerissene Wirtin des Gasthauses ‚Grün‘, anhimmelte“, heißt es in der Pressemitteilung.

Doch was wäre ein Märchen ohne Happy Ende? Deswegen gibt es natürlich in der Comedy-Version von „Tischlein deck dich“ eine rauschende Märchenhochzeit. Mit TV-Verlobungen kennt sich Stefan Mross ja bestens aus - auch, wenn seine Ehe mit Anna-Carina Woitschack (30) erst kürzlich in die Brüche ging. Auch, wenn sie den Verlobungsring von Stefan Mross, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, nicht bekommt, mit dabei ist auch Evelyn Burdecki.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Zwei Jahre später nun die Trennung.

Stefan Mross und Evelyn Burdecki: Gemeinsamer TV-Dreh nach durchzechter Partynacht

„Bachelor“-Sternchen und Dschungelkönigin Evelyn Burdecki spielt im Sat.1-Märchen die „aufgeweckte Schwester“ von Hans gespielt von Comedian Özcan Cosar. Zumindest vor den Sat.1-Kameras ist das Verhältnis von Stefan Mross und Evelyn Burdecki also rein platonisch. Die beiden sorgten erst kürzlich mit gemeinsamen Partyaufnahmen aus Warschau für Schlagzeilen.

Während Stefan Mross mit Evelyn Burdecki für ordentlich Flirtgerüchte sorgt, feiert seine Ex Anna-Carina Woitschack mit ihrem neuen Freund und Freundinnen beim Après-Ski in Schladming. Verwendete Quellen: Pressemitteilung Sat.1