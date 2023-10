Nächster „Sommerhaus der Stars“-Skandal: Gewinnerpaar bereits enthüllt

Von: Samantha Matheiowetz

Nach dem Streit um Gigi Birofio und Walentina Doronina steht das „Sommerhaus der Stars“ jetzt wieder in den Schlagzeilen: Wurde das Gewinnerpaar bereits enthüllt?

Bocholt – Am 15. November steht das große Finale von „Das Sommerhaus der Stars“ an. Doch schon jetzt gibt es heiße Gerüchte, wer am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen soll. Dieses Paar hatte man anfangs noch nicht auf dem Schirm.

Hohe Fluktuation im Rennen um den „Sommerhaus der Stars“-Sieg

Vier Paare mussten das Sommerhaus bereits verlassen. Darunter auch die Nachrücker Gigi Birofio (24) und Dana Feist (26), die sich mit dem „Prügel“-Eklat selbst ins Aus geschossen haben. Zu der Auseinandersetzung mit Walentina Doronina (23) im „Sommerhaus der Stars“ kommen aktuell immer mehr Details ans Licht. Jetzt hat die Produktion für vielversprechenden Nachschub gesorgt.

In Folge 7 stößt das „Bachelor in Paradise“-Paar Serkan Yavuz (27) und Samira Klampfl (29) dazu. Außerdem ist in der Vorschau zu sehen, dass in der nächsten Folge auch Ex-„Princess Charming“ Hanna Sökeland (29) und ihre Freundin Jessica Huber (26) einziehen werden. Die beiden Konstellationen sollte man gut im Blick behalten, denn laut Gerüchten werde eines der beiden Nachrücker-Paare gewinnen.

Die „Startelf“ im „Sommerhaus der Stars“ 2023 Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (27) (ausgeschieden) Maurice Dziwak (25) und Ricarda Raatz (31) Justine Dippl (35) und Arben Zekic (28) Aleks Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23) Claudia Obert (62) und Max Suhr (25) (ausgeschieden) Tim Toupet (51) und Carina Krogbäumker (33) Pia Tillmann (35) und Zico Banach (32) Eric Stehfest (34) und seine Edith Stehfest (28) (ausgeschieden)

Heiß auf den Titel nach starkem Start: Dieses „Sommerhaus der Stars“-Paar soll sich den Sieg holen

Gemäß dem Motto „Veni, vidi, vici“ legen Samira Klampfl und Serkan Yavuz gleich mit einem Sieg in ihrem ersten Spiel den Traumstart im Sommerhaus hin. Somit sind sie bei der nächsten Nominierung geschützt. Wie express.de erfahren haben will, soll ihr Siegeszug bis zum Finale anhalten und das Reality-Paar mit 50.000 Euro im Gepäck nach Hause fahren.

Wer holt sich den Sieg im „Sommerhaus der Stars“? © Screenshots/RTL/RTL+/Sommerhaus der Stars/Staffel 8, Folge 7 (Fotomontage)

Für Serkan Yavuz wäre das schon der zweite Sieg in einem TV-Format dieses Jahr, nachdem der 27-Jährige bereits den „Kampf der Realitystars“ 2023 für sich entscheiden konnte. Einen anderen Kampf tragen bald zwei ehemalige Kandidaten des „Sommerhaus der Stars“ aus. Verwendete Quellen: RTL/RTL+/Sommerhaus der Stars/ Staffel 8, Folge 7; express.de