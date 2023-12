„Die Geissens“ zurück mit neuen Folgen – das ist das Startdatum

Von: Sahar Kazemi-Saffari

Die berühmteste TV-Familie Deutschlands ist zurück! Wann das genaue Startdatum der neuen Staffel „Die Geissens“ ist, erfahren Sie hier.

RTLZWEI ist bekannt für unterschiedliche Reality-Formate – aber nur wenige können der Erfolgsshow „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ das Wasser reichen. Seit über zehn Jahren begeistern sich Zuschauer deutschlandweit für das Jet Set-Leben der Millionärsfamilie. Und nach langer Wartezeit kehren Robert, Carmen, Davina und Shania Geiss nun endlich mit neuen Folgen zurück ins TV.

MANNHEIM24 kennt das genaue Startdatum der neuen „Die Geissens“-Staffel.

Worum es in der neuen Staffel gehen wird? Im exklusiven RTLZWEI-Interview erzählt Robert Geiss: „Wer die Geissens kennt, weiß, dass wir immer in der Welt unterwegs sind […] wir waren in Dubai, wir waren in Monaco, St. Tropez, sind durch Spanien gereist, Ibiza, Mallorca.“ Eben der ganz normale Jet-Set-Wahnsinn. (sks)