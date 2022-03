Startdatum für den ZDF-Fernsehgarten 2022 endlich bekannt - Ticketvorverkauf startet bald

Von: Lisa Klugmayer

Für viele Schlagerfans ist der ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel DAS TV-Highlight des Jahres. Nun gibt es die ersten Details zur TV-Saison 2022 - inklusive Startdatum und Einzelheiten zum Ticketverkauf.

Mainz - Endlich wieder ZDF-Fernsehgarten, endlich wieder Andrea Kiewel, endlich wieder eine unterhaltsame Mischung aus Musik, Service-Themen und waghalsigen Aktionen. Das ZDF hat nun den Starttermin für den Fernsehgarten offiziell gemacht und gleichzeitig den Startschuss für den Ticketverkauf gegeben, wie tz.de berichtet.

ZDF-Fernsehgarten Unterhaltungssendung des ZDF Erstausstrahlung 29. Juni 1986 Sender ZDF Moderatorin Andrea Kiewel

ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel: Startdatum steht fest

„Liebe Fernsehgarten-Fans, wir haben eine gute Nachricht für Sie - ab dem 8. Mai 2022 öffnet der ZDF-Fernsehgarten wieder seine Pforten“, schreibt das ZDF auf der offiziellen Ticketservicehomepage. Damit ist die große Fernsehgarten-Saisoneröffnung mit Andrea Kiewel (Alle Infos zur TV-Moderatorin) offiziell.

Die Themen für die wöchentlichen Ausgaben sind noch nicht bekannt. In den letzten Jahren gab es allerdings ein paar wiederkehrende Mottos. Fans können also mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass Discofox-Fernsehgarten oder der Fernsehgarten der Rekorde ziemlich fix sind. Außerdem waren Oktoberfest, Mallorca oder Schlager beliebte Themen.

Andrea Kiewel kann sich das Lachen bei der Anmoderation nicht verkneifen © ZDF

ZDF-Fernsehgarten: Ticketvorverkauf startet im März - Einlassbedingungen noch unsicher

Das Startdatum für den ZDF-Fernsehgarten (Alle Infos Rekord-Live-Show vom Lerchenberg) zur steht also. Doch damit hören die guten Nachrichten nicht auf. Trotz noch immer andauernder Pandemie darf Andrea Kiewel mit Live-Publikum feiern. Am 7. März 2022 um 10:00 Uhr beginnt bereits der Ticketvorverkauf für die Live-Shows am Mainzer Lerchenberg.

Das ZDF weist allerdings darauf hin, dass „aktuell leider noch keine Angaben über die dann geltenden Hygienevorschriften, Einlassbedingungen und zugelassene maximale Zuschaueranzahl“ gemacht werden können. Außerdem handelt es sich hierbei lediglich um eine Ticketanfrage, keine Zusage. „Aller Voraussicht nach können erst Anfang April Bestätigungen bzw. Zusagen verschickt werden“, so das ZDF.

ZDF-Fernsehgarten: Welche Gäste stehen bei Andrea Kiewel auf der Bühne?

Die Gästeliste des ZDF-Fernsehgartens ins ebenfalls noch nicht offiziell. Allerdings gibt es auch hier ein gewisses Muster: ein bunter Mix aus deutschem Pop, internationalen Musikacts und natürlich ganz viel deutscher Schlager.

Fernsehgarten-Wiederholungstäter sind zum Beispiel Beatrice Egli, Giovanni Zarrella, Andy Borg, Jürgen Milski, Florian Silbereisen oder Thomas Anders. Wer tatsächlich beim Andrea Kiewel auf der Bühne für ausgelassene Stimmung sorgen wird, wird das ZDF wohl in den nächsten Wochen bekannt geben.

Für „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross erneut auf Newcomer-Suche

Auch bei TV-Kollege Stefan Mross ist einiges los. „Immer wieder sonntags“ startet rund einen Monat nach dem ZDF-Fernsehgarten, nämlich am 12. Juni. Auch die Sommerhitparade ist erneut fester Bestandteil der Show.

