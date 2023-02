Starttermin „Schlagerspaß“ mit Stefanie Hertel und Andy Borg im März

Endlich ist es soweit! Die lang erwartete Schlager-Spaß-Ausgabe mit Andy Borg und Stefanie Hertel wird im März im TV ausgestrahlt.

Offenburg – Der „Schlager-Spaß“ mit Star-Moderator Andy Borg (62) ist zweifelsfrei eine der bekanntesten Musiksendungen im deutschen Fernsehen. Regelmäßig begrüßt der gebürtige Österreicher hochkarätige Stars aus Schlager und Volksmusik in seiner Sendung. Auf eine ganz besondere Folge mussten Fans jetzt allerdings länger als erhofft warten. Aufgrund einer Programmdopplung wurde die „Schlager-Spaß“-Ausgabe mit Sängerin Stefanie Hertel (43) nämlich vor einer Weile ins Frühjahr 2023 verschoben. Nun gibt es endlich einen Ausstrahlungstermin für die TV-Show.

Am 11. März wird Andy Borg seine Kollegin Stefanie Hertel in seiner Kult-Sendung „Schlager-Spaß“ begrüßen. Die Folge könnte zum Quotenerfolg werden, immerhin ist die einstige Grand-Prix-Teilnehmerin einer der beliebtesten Stars in der deutschsprachigen Schlagerbranche. Die März-Ausgabe des „Schlager-Spaß“ birgt für das Produktionsteam allerdings noch einen weiteren Grund zum Feiern: Erstmals wird das TV-Format, das zu den beliebtesten Sendungen im SWR gehört, auch vom Schwesternsender MDR ausgestrahlt.

Andy Borg lädt zum großen „Schlager-Spaß“ stets namhafte Gäste ein. Dieses Mal ist auch Stefanie Hertel dabei. © dpa/SWR/Kimmig/Kerstin Joensson; IMAGO/STAR-MEDIA (Fotomontage)

Stefanie Hertel tritt beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ mit der „Dirndl-Rock-Band“ auf

In einer Pressemitteilung zur „Schlager-Spaß“-Ausgabe mit Stefanie Hertel heißt es über die kommende Sendung: „Moderator und Sänger Andy Borg begrüßt Stars aus der Schlagerwelt und lädt die Zuschauer zu einem geselligen Musikabend ein. In der gemütlichen Weinstube präsentieren seine Gäste neue Hits sowie beliebte Evergreens.“ Neben Hertel, die übrigens mit ihrer „Dirndl-Rock-Band“ auf der Bühne stehen wird, sind außerdem Mitch Keller (50) und Reiner Kirsten (53) zu Gast.

Auch Stefanie Hertels Vater Eberhard Hertel (84), der ebenso wie seine Tochter als Sänger des volkstümlichen Schlagers unterwegs ist, wird beim „Schlager-Spaß“ mit von der Partie sein. An seinem Extra-Tisch begrüßt Moderator Andy Borg dann zusätzlich die Feuerwehr Baden-Baden — für beste Unterhaltung am 11. März ist also gesorgt!