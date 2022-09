Drehtermin für Florian Silbereisens „Schlagerchance“ wohl bekannt - Show findet ohne Publikum statt

Die Show „Schlagerchance“ mit Florian Silbereisen findet zum vierten Mal statt. Nun ist der Drehtermin bekannt gegeben worden.

Der Termin für die Show „Schlagerchance für Leipzig 2022“ ist bekannt. Die Sendung mit Florian Silbereisen wird zum vierten Mal vom MDR ausgestrahlt. Es wurde nun bekannt gegeben, dass die Auszeichnung am 5. September in der Media City Leipzig stattfindet – Jedoch ohne Publikum. Ausgestrahlt wird die Sendung dann am Freitag, dem 14. Oktober um 20:15 Uhr.

Florian Silbereisens „Schlagerchance“: Wer werden die 4 Gäste sein?

Die vier Gäste der Show sind noch nicht bekannt gegeben worden. Doch es wird schon wild spekuliert. Unter anderem kommen folgende Künstler infrage: Gina Brese, Kevin Brain Smith, TIMO, Patrizio Buanne, Zwei wie eins, Hannah, Romy Kirsch, Luna Klee, Miguel Gaspar, Tanja Lasch, Damiano Maiolini, Allessa, Annemarie Eilfeld, Davin Herbrüggen, Laura & Mark, Paulina Wagner, Charlien, Pia Sophie, Alisha und auch Udine Lux.

Florian Silbereisens „Schlagerchance“: Die Gäste singen um ein Ticket für den Schlagerboom 2022

In den letzten drei Shows mussten die vier Künstler insgesamt drei Aufgaben erfüllen. Zum einen sollten sie einen bekannten Schlager singen. Außerdem sollten sie mit einem Promi ein Duett singen. Und zudem sollten sie das Lied singen, das sie auch beim Schlagerboom singen würden. Dann entschied die Jury. Die Fans bleiben gespannt, ob das Konzept dieses Mal wieder genauso ist.