„Respektlos“: Claudia Obert fummelt lieber, statt „Sommerhaus“-Mitbewohner zu begrüßen

Teilen

Claudia Obert denkt offenbar nur an das Eine. Was drumherum passiert, ist ihr egal – sehr zum Missfallen der anderen „Sommerhaus“-Teilnehmer.

Bocholt – Das „Sommerhaus der Stars“ ist ja für seine Dramen und Streitigkeiten bekannt. So schnell wie Claudia Obert (62) jetzt hat sich aber wohl noch nie ein Teilnehmer bei den anderen unbeliebt gemacht. Mit ihrem Freund Max Suhr (25) ist sie aktuell in der Reality-TV-Serie zu sehen und offenbar so sehr von ihrem jungen Partner abgelenkt, dass sie alles andere um sich herum vergisst – auch Neuankömmlinge.

Claudia Obert ignoriert Mitbewohner: Sie turtelt auf Gartenliege im Sommerhaus

Diese Erfahrung mussten jetzt Maurice Dziwak und Ricky Raatz machen. Die beiden Reality-TV-Darsteller, die schon an Formaten wie „Love Island“ und „Are You The One?“ teilgenommen haben, zogen ins „Sommerhaus der Stars“ ein und die ersten Personen, auf die sie trafen, waren Claudia und Max.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Die beiden hatten aber offenbar Besseres zu tun, als die Neuankömmlinge zu begrüßen: Auf einer Gartenliege waren sie mit Trockensex beschäftigt – ein Empfang, mit dem Maurice und Ricky nicht gerechnet hätten. Auch auf mehrmaliges Rufen reagierte das turtelnde Paar nicht.

Ignoranz im Sommerhaus: Reality-Paar fühlt sich respektlos behandelt von Claudia Obert

Nachdem Maurice und Ricky energisch auf sich aufmerksam machten, ließen Claudia und Max dann aber doch voneinander ab und begrüßten die anderen Teilnehmer. Der erste Eindruck war da allerdings schon hinüber.

„Wie wir begrüßt wurden, das ist eine absolute Frechheit. Das ist eine Sache von Respekt und die haben uns in dem Sinne zu dem Zeitpunkt nicht respektiert“, sagt Maurice zur Kamera. Ricky will die Situation entschärfen: „Wir drücken da nochmal ein Auge zu, oder?“ Das sieht Maurice anders: „Ja, weiß ich nicht. Also war jetzt nicht cool. Also ich fand, das war schon so ein abgekartetes Spiel, dass die uns nicht Hallo gesagt haben. Sie ist halt so eine TV-Persönlichkeit, aber trotzdem hätte man vernünftig Hallo sagen können.“

Claudia Obert und ihr Freund Max waren im „Sommerhaus der Stars“ anders beschäftigt und begrüßten nicht sofort ihre Mitstreiter Maurice Dziwak und Ricky Raatz. © Screenshots: plus.rtl.de/ „Sommerhaus der Stars“, Folge 1

Claudia Obert ist ebenfalls nicht begeistert von den Neuankömmlingen und sagt direkt zu ihrem Max: „Die sind ein bisschen langweilig.“ Ihr Freund fragt sich dagegen: „Woher kennt man die?“ Das weiß Claudia aber auch nicht. Das Fundament für eine dramatische Staffel scheint also schon mal gelegt zu sein.

Auch interessant: Obwohl Claudia Obert eher Luxus bescheinigt wird, wirbt die Unternehmerin nun für Matratzen bei einem Discounter. Verwendete Quellen: plus.rtl.de