Stefan Mross bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ am Samstag im TV

Teilen

Andy Borg und Stefan Mross werden beim „Schlager-Spaß“ wieder gemeinsam zu sehen sein © Guenter Hofer/SchwabenPress via www.imago-images.de

Kurz vor der Eröffnung von „Immer wieder sonntags“ erscheint Stefan Mross bei einem anderen TV-Format: Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ darf sich nicht nur auf den musikalischen Auftritt des Volksmusikers gefreut werden, sondern auch von anderen Schlagerstars.

Der „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ geht am Samstag wieder in die nächste Runde. Jetzt können sich Fans auf einen anderen Kult-Moderator freuen. Stefan Mross ist nämlich mit dabei! Das ist jedoch nicht das einzige Mal, dass der Volksmusiker im Fernseher am kommenden Wochenende zu sehen sein wird. Am Sonntag startet ebenfalls „Immer wieder sonntags“ mit dem Moderator.

Gemeinsam mit Anna-Carina Woitschack, die ebenfalls am Sonntag in seiner Show auftritt, geben sie am Samstag Aussichten auf das, was die Fans erwarten können. Die dürfen sich zudem ebenfalls auf eine musikalische Darbietung freuen. Performt wird eine besondere Version von „Ein Tag wie heut“. Der Song ist die deutsche Variante von Whitney Houstons Welthit „One Moment in Time“.

Dernière der Zillertaler Haderlumpen

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge dürfen die Schlagerfans auch den letzten Auftritt der Zillertaler Haderlumpen in der Show am Samstag genießen. Nach 35-jähriger Karriere hören sie 2022 auf. Es darf sich außerdem auf die Auftritte von Mara Kayser und Mark Dean gefreut werden.