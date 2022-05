„Langsam Zeit“: „Immer wieder sonntags“-Gästeliste noch nicht bekannt – Fans von Stefan Mross ungeduldig

Von: Julia Hanigk

„Immer wieder sonntags“ startet im Juni mit einer neuen Staffel. Auch Stefan Mross ist wieder dabei. Die restlichen Künstler sind aber noch nicht bekannt – Auf Facebook werden die Fans daher ungeduldig.

Rust - Stefan Mross startet am 12. Juni in die neue „Immer wieder sonntags“-Staffel. Der Schlagerstar wird dabei auch die neue Studiokulisse einweihen und auf neuer Bühne vor einem Live-Publikum von bis zu 2.000 Zuschauern moderieren. Die Fernsehsendung im Ersten wird statt wie gewohnt aus dem Europapark Rust ab jetzt aus dem angrenzenden Wasserpark „Atlantica“ gesendet (alle „Immer wieder sonntags“-Sendetermine im Überblick).

Stefan Mross startet bei „Immer wieder sonntags“ mit neuem Studio

Bei so vielen Neuerungen sind die Schlagerfans schon gespannt, was sie in der inzwischen schon 18. Staffel der Schlagershow erwarten wird. Der SWR erklärte in Bezug auf die Zukunftspläne für „Immer wieder sonntags“ schon vorab: „Auch in der nächsten Saison von ,Immer wieder sonntags‘ wird es in der Sendung einen Mix aus Volksmusik und Schlager geben.“

Es soll aber auch einige Änderungen geben: „Gleichzeitig wollen wir aber die Musikvielfalt in der Sendung erhöhen und auch anderen Musikgenres eine Auftrittsfläche bieten. Lassen Sie sich überraschen“, so der Sprecher des Senders.

Stefan Mross verkündet erhöhtes Kartenkontingent für „Immer wieder sonntags“

Auf Facebook veröffentlichte Stefan Mross jetzt einen Post, der darauf hindeutet, wie begehrt seine TV-Sendung beim Publikum zu sein scheint: „Mit Freude darf ich Euch mitteilen, dass das Kartenkontingent wieder erhöht wurde.“

Darunter entfacht bei den „Immer wieder sonntags“-Fans vor allem eine Diskussion: Welche Gäste Stefan Mross mit seinem neuen Konzept auf der Bühne begrüßen wird.

„Wird so langsam Zeit“: Fans von Stefan Mross warten ungeduldig auf „Immer wieder sonntags“-Gästeliste

„Wann werden die Künstler bekannt gegeben?“, fragt beispielsweise eine Frau unter dem Facebookbeitrag. „Wäre mal super, wenn wir wüssten, welche Künstler dabei wären“, schreibt eine andere ungeduldige Person. „So langsam wird es echt mal Zeit für die Besetzungsliste!“, findet auch eine andere Frau.

Jemand anders ist schon ein bisschen wütend sogar: „Keine Gästeliste? Aber Hauptsache, er ist groß zu sehen!“, heißt es. Ein Fan will sogar Insiderwissen haben von zwei Zusagen – es stehe eh immer erst kurz vorher fest, schreibt er. Stefan Mross kommentiert da ein verwundertes: „Soso.“

Erste „Immer wieder Schlager“-Tourtermine von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Erste „Immer wieder Schlager"-Tourtermine von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

In der Zwischenzeit machte Stefan Mross auch schon weitere Termine öffentlich, bei denen ihn seine Fans wieder live erleben dürfen. Gemeinsam mit seiner Frau Anna-Carina Woitschak geht Stefan Mross auf „Immer wieder Schlager"-Tour.