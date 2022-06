„Wir sind abermals spitze“: Stefan Mross jubelt über starke „Immer wieder sonntags“-Quote

Mit „Immer wieder sonntags“ lockt Stefan Mross regelmäßig zahlreiche Zuschauer vor die Fernsehgeräte. Jetzt übertrifft er sogar seine eigenen Rekorde. © IMAGO / HOFER

Mit „Immer wieder sonntags“ lockt Stefan Mross regelmäßig zahlreiche Zuschauer vor die Fernsehgeräte. Jetzt übertrifft er sogar seine eigenen Rekorde.

Rust – Am vergangenen Wochenende flimmerte zum dritten Mal in diesem Jahr die Kultsendung „Immer wieder sonntags“ über die Fernsehbildschirme. Und immer wieder montags darf Moderator Stefan Mross (46) sich dann über die hervorragenden Einschaltquoten seines TV-Formats freuen. Bereits die ersten beiden Ausgaben der Show fuhren rekordverdächtige Marktanteile ein. Jetzt schaffte es auch die dritte Folge von „Immer wieder sonntags“ an die Spitze der Sonntagsunterhaltung. In einem Instagram-Post freute sich der Showmaster sich jetzt über die anhaltende Unterstützung seiner Fans.

In dem sozialen Netzwerk veröffentlichte Stefan Mross eine Reihe von Fotos, die während der letzten Episode „Immer wieder sonntags“ aufgenommen wurden. Auf den Schnappschüssen sind unter anderem Stars wie Bülent Ceylan (46), Heino (83) und Patrick Lindner (61) zu sehen. Auch Mross’ Ehefrau Anna-Carina Woitschack (29), die ihren Liebsten regelmäßig bei der Moderation im Europa-Park unterstützt, ist auf den Aufnahmen zu sehen. Und schon die Fotos zeigen: Es war wieder mal eine unterhaltsame Folge „Immer wieder sonntags“!

Stefan Mross freut sich auf Instagram über die hervorragenden Einschaltquoten von „Immer wieder sonntags“

In seinem Beitrag bedankt sich Stefan Mross vor allen Dingen bei den Fans von „Immer wieder sonntags“, die wöchentlich zuschalten und der TV-Show damit zu ihrem anhaltenden Erfolg verhelfen. „Danke“, beginnt der Entertainer seinen Post, „erneute Top Quote für ‚Immer wieder sonntags‘. Danke an unsere Fans, mit 17,8 % sind wir abermals an der Spitze.“ Und wer solche Marktanteile einfährt, der kann auch bedenkenlos Einladungen an das Who-is-who des deutschen Schlagers schicken!

Denn wie Stefan Mross in seiner Instagram-Mitteilung weiter verrät, hat die Gästeliste für die kommende Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ einen ganz besonderen Namen vorgesehen. Mross schreibt weiter: „Nächsten Sonntag freuen wir uns wieder einmal Andrea Berg begrüßen zu dürfen! Also, auf gehts in Sendung 4!“ Fans der Sendung dürfen also gespannt sein!