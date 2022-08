Stefan Mross schlägt mit „Immer wieder sonntags“ den Fernsehgarten mit Andrea Kiewel

Der ZDF-Fernsehgarten hat am vergangenen Wochenende nicht besonders gut abgeschnitten. Stefan Mross konnte mit „Immer wieder sonntags“ jedoch punkten. (Fotomontage) © Screenshot ZDF/Fernsehgarten & IMAGO/Bildagentur Monn

Der „ZDF-Fernsehgarten“ hat am vergangenen Wochenende nicht besonders gut abgeschnitten. Stefan Mross konnte mit „Immer wieder sonntags“ jedoch punkten.

Mainz/Rust – Wochenende heißt: Zeit für Schlagerfernsehen! In den Sommermonaten ist der „ZDF-Fernsehgarten“ dabei für die meisten TV-Zuschauer eine sichere Anlaufstelle. Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel (57) hat zumeist die größten Schlagerstars bei sich zu Gast. Doch am vergangenen Wochenende setzten das ZDF auf das Motto „Rockmusik“. Das zeichnete sich im Nachhinein leider auch in den Einschaltquoten ab.

Nur 1,77 Millionen Menschen schauten am Sonntagvormittag zu, als Kiwi zahlreiche Rocker auf der Bühne ankündigte. Das entspricht einem Marktanteil von 17,1 Prozent. Zwar ist das sicherlich keine schlechte Quote für den „ZDF-Fernsehgarten“, die beliebte TV-Sendung konnte jedoch in der Vergangenheit auch schon einmal größere Erfolge erzielen. Dass das deutsche Fernsehpublikum einfach auf Schlager steht, bewiesen derweil Stefan Mross (46) und sein Team von „Immer wieder sonntags“.

Mit „Immer wieder sonntags“ erzielte Stefan Mross hervorragende Einschaltquoten

Am vergangenen Wochenende schalteten 1,62 Millionen Menschen bei „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross ein. Das entspricht einem Marktanteil von 18,6 Prozent, womit die Sendung den „ZDF-Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel knapp überholte. Möglicherweise könnte es daran gelegen haben, dass statt Rockmusik klassischer Schlager gespielt wurde. Und außerdem stand bei Mross auch ein besonderer Moment auf dem Programm: der vermeintlich letzte Auftritt von Musiklegende Jürgen Drews (77).

Kiwi kündigte derweil am Ende ihrer Sendung an, dass Drews vielleicht noch einen Überraschungsauftritt in der nächsten Ausgabe des „Fernsehgartens“ absolvieren wird. Die steht nämlich unter dem Motto „Kultschlager“ — den meisten TV-Zuschauern wird das sicherlich besser passen als die Rocker vom letzten Mal.