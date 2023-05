Stefan Mross schlägt Mutter bei „Immer wieder sonntags“ vor, mit Kindern zum Stammtisch zu gehen

Von: Elena Rothammer

Bei „Immer wieder sonntags“ unterhielt sich Stefan Mross anlässlich des Muttertags mit einer Mama aus dem Publikum – und empfahl ihr prompt einen Familienausflug zum Stammtisch.

Rust - Bei „Immer wieder sonntags“ plaudert Stefan Mross (47) gerne mit seinem Publikum. In der Sendung am Muttertag (14. Mai) suchte der Schlagerstar gezielt nach Müttern. Für eine davon hatte er eine merkwürdige Empfehlung, was die weitere Tagesplanung angeht.

Stefan Mross‘ Muttertags-Vorschlag: „Geht‘s nochmal zum Stammtisch“

Stefan Mross‘ Ex Anna-Carina Woitschack (30) behauptete, der Musiker hätte ein Alkoholproblem – was dieser allerdings vehement bestreitet. Dennoch ließ er sich in der vergangenen „Immer wieder sonntags“-Sendung zu einem merkwürdigen Kommentar hinreißen, der auf Alkohol anspielte.

Weil am 14. Mai Muttertag war, sprach Stefan Mross mit Müttern aus dem Publikum. Eine davon hatte ihren Nachwuchs nicht bei sich. „Wo sind die Kinder?“, wollte der Moderator deshalb wissen. Tatsächlich waren die Kids noch zu Hause, nach der ARD-Sendung wollte sich die Familie aber Zeit für sich nehmen. Stefan Mross hat auch direkt einen Vorschlag dafür parat. „Da habt‘s recht, gehts nochmal zum Stammtisch“, meinte er in seinem gewohnt bayerischen Dialekt. Ob dieses Ziel, an dem in der Regel reichlich Alkohol fließt, der geeignete Ort für Kinder ist, ist jedoch fraglich.

Trotz Negativschlagzeilen: SWR hält an Stefan Mross als Moderator fest

Obwohl Stefan Mross seit einigen Wochen immer wieder in der Kritik steht, stärkt der SWR, der die Sendung „Immer wieder sonntags“ verantwortet, ihm den Rücken. „Wie bereits kommuniziert, setzt der SWR seine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem beliebten Moderator Stefan Mross fort“, betonte ein Sprecher nach den Alkohol-Anschuldigungen gegen Mross, die seitens Anna-Carina Woitschack laut wurden, auf Anfrage von Bunte.

Stefan Mross wird von seiner Ex Anna-Carina Woitschack ein Alkoholproblem nachgesagt, bestreitet das jedoch. Bei „Immer wieder sonntags“ irritierte er allerdings im Gespräch mit einer Zuschauerin mit einem skurrilen Vorschlag für einen Familienausflug © IMAGO / HOFER & ARD / „Immer wieder sonntags“ vom 14. Mai

Trotz der Negativ-Schlagzeilen, die ihn seit einiger Zeit umgeben, ist es nicht das erste Mal, dass der Schlagersänger mit einer unangebrachten Aussage auffällt. Schon in der Vorwoche hatte sich Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“ einen Alkohol-Kommentar in Richtung Publikum geleistet. Verwendete Quellen: ARD / „Immer wieder sonntags“ vom 14. Mai; Bunte