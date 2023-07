Stefan Mross schmeißt bei „Immer wieder sonntags“ Schlagerstar ins Wasser

Von: Volker Reinert

Teilen

Bei „Immer wieder sonntags“ leistete sich Moderator Stefan Mross am Sonntag (16. Juli) eine aberwitzige Aktion. Der Schlagerstar Vincent Gross wurde von Mross ins kühle Nasse gezogen.

Rust - Am Sonntagvormittag (16. Juli) war es endlich wieder so weit. Moderator Stefan Mross (47) präsentierte „Immer wieder sonntags“ - nach einer Woche Pause - live aus dem Europapark in Rust. Hochkarätige Stargäste besuchten den Moderator bei herrlichem Sommerwetter. Dass dabei eine kleine Abkühlung ins kalte Nass nicht schadet, dachte sich der Moderator wohl, als er bei einer Aufgabe auf übergroßen Wasserschuhen rudern musste und sich bei Schlagerstar Vincent Gross (26) eine witzige Aktion leistete.

„Immer wieder sonntags“: Namhafte Schlagerstars zu Gast bei Stefan Mross

Neben dem Schweizer Sänger Vincent Gross war unter anderem auch seine Landsmännin Beatrice Egli (35), die zwei Songs ihres neuen Nummer-1-Albums „Balance“ performte, zu Gast. Neben der einstigen DSDS-Gewinnerin aus dem Jahr 2013 stand auch Prince Damien auf der Gästeliste, der drei Jahre nach Egli in ihre DSDS-Fußstapfen treten durfte.

„Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross: Die schönsten Momente vom 16. Juli in Bildern Fotostrecke ansehen

Auch mit dabei waren das Ehepaar Marianne (70) & Michael (74) in einem ihrer offenbar letzten TV-Auftritte. Wie das Duo bereits verkündete, werden sie im Frühjahr 2024 - nach 50 Jahren im Showgeschäft - ihre Gesangskarrieren beenden. Zudem sorgten „Die Paldauer“, Tom Astor & Band, Laura Wilde, Tanja Lasch, TIMO & Band und die Brüder Alexander und Andreas Rier für ordentlich Stimmung.

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 9. Folge: 23. Juli

10. Folge: 6. August

11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

Stefan Mross zieht Vincent Gross live ins Wasser

In der Show leistete sich Stefan Mross einen gehörigen Scherz. Als sich der Moderator vor dem Publikum auf dem Wasser im Stand-up-Paddling beweisen wollte und den kleinen Parcours auch in der vorgegebene Zeit meisterte, bot ihm der Schlagerstar Gross seine Hilfe beim Aufstieg auf eine Plattform aus dem Wasser an. Mross war dankbar für die Hilfe und antwortete: „Ja, das wäre nett“. Der aufmerksame Fernsehzuschauer ahnte aber schon Böses, als Mross die Situation länger herauszögerte, wahrscheinlich um einen besser Stand auf den wackeligen Paddels zu bekommen.

Was für ein Spaß! Moderator Stefan Mross zog am Sonntag (16. Juli) bei „Immer wieder sonntags“ Schlagerstar Vincent Gross - samt Kleidung - ins Wasser. Das Publikum klatschte freudig. © Screenshots: ardmediathek.de

Am Arm gepackt, zog er den 26-Jährigen Gross trotz Kleidung ins Wasser. Unter schallendem Gelächter im Publikum nahm der 26-jährige Schweizer die Aktion aber lässig und - im wahrsten Sinne des Wortes - cool. Der Schlagerstar bedankte sich sogar bei Mross für die willkommene Abkühlung: „Danke, du Fuchs“. Mross, der dem Sänger in die Arme fiel, entgegnete „Eine Hand wäscht eben die andere“.

Für die Ausgabe am 23. Juli von „Immer wieder sonntags“ kassierte Stefan Mross einen Korb - nämlich von Sängerin und Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30). Der Grund: Giovanni Zarrella (45). Verwendete Quellen: ardmediathek.de/ Immer wieder sonntags