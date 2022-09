15 Jahre „Dahoam is Dahoam“: Stefanie Hertel bekommt Gastrolle als Jodlerin

Stefanie Hertel hat eine Gastrolle in der bayerischen Daily-Soap „Dahoam is Dahoam“ übernommen. Ihr Schauspieldebüt gibt die Schlagersängerin als Jodlerin. (Fotomontage) © BR/Nadya Jakobs

Stefanie Hertel hat eine Gastrolle in der bayerischen Daily-Soap „Dahoam is Dahoam“ übernommen. Ihr Schauspieldebüt gibt die Schlagersängerin als Jodlerin.

Bayern – Geht Stefanie Hertel (43) etwa unter die Schauspielerinnen? Die beliebte Sängerin steht seit ihrer frühen Jugend auf der Bühne und kann heute bereits auf eine erfolgreiche Schlagerkarriere zurückblicken. Doch möglicherweise schlummern in Stefanie auch noch ganz andere Talente! Wie die Macher der bayerischen Daily-Soap „Dahoam is Dahoam“ nämlich jetzt bekannt gaben, wird Hertel Ende September in einer Folge der BR-Sendung zu sehen sein. Für ihr Schauspieldebüt konnte sie allerdings auch von ihren Erfahrungen als Volksmusikerin zehren.

Ihre Rolle in „Dahoam is Dahoam“ ist Stefanie Hertel nämlich absolut auf den Leib geschrieben. Die Episode mit ihr als Gaststar dreht sich um einen Jodel-Wettbewerb, bei dem die beste Jodlerin der Gegend gekürt werden soll. Katharina, gespielt von Carina Dengler (27), ist sich sicher, dass sie als Siegerin des Contests hervorgehen wird — doch sie hat die Rechnung ohne Nadine Bierbichler (Hertel) gemacht. Wer darf am Ende den begehrten Radio-Jingle für die Brauerei jodeln?

Stefanie Hertel (rechts) gibt mit einer Gastrolle als Nadine Bierbichler in der beliebten BR-Familienserie ihr Schauspieldebüt vor einer TV-Kamera. Für die Folge 3022 „Zeit zu Handeln“ stand sie am Dienstag, 28.06.2022, einen Tag lang im Seriendorf Lansing bei Dachau vor der Kamera. © BR/Nadya Jakobs

Stefanie Hertel scheint offenbar auch als Soap-Darstellerin zu überzeugen

Für Stefanie Hertel ist die Gastrolle bei „Dahoam is Dahoam“ ihr Debüt als Schauspielerin. Dass ihr erster Auftritt in einer Daily-Soap des BR stattfindet, freut die Wahl-Bayerin umso mehr. „In Bayern bin ich seit vielen Jahren dahoam, der Chiemgau ist mir zur zweiten Heimat geworden. Deshalb freut’s mich auch, bei ‚Dahoam is Dahoam‘ dabei zu sein – und meine Schauspiel-Premiere vor der TV-Kamera zu feiern“, erzählt sie in einer Pressemitteilung.

Die Macher der regionalen TV-Show sind derweil mehr als zufrieden mit Hertels Leistung bei den Dreharbeiten. In einem Statement teilen sie mit: „Es ist schön, dass ‚Dahoam is Dahoam‘ dem Publikum – besonders im Jubiläumsjahr – neben unserem beliebten Ensemble einige zusätzliche Glanzlichter bieten kann. Daher freuen wir uns sehr auf den Gastauftritt von Stefanie Hertel. Beim Dreh hat sie das sehr gut gemacht und ich muss sagen: Sie hat wirklich Talent!“ Die Folge mit dem Titel „Zeit zum Handeln“ wird am 26. September im BR ausgestrahlt.