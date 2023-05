Steffen Henssler bricht Duell gegen Frank Rosin bei „Grill den Henssler“ ab

Henssler unter Strom

Eigentlich ist Steffen Henssler für jeden Spaß zu haben. In einem „Grill den Henssler“-Duell gegen Frank Rosin ging es dem TV-Koch dann aber doch zu weit und er schmiss hin.

Köln – Bei „Grill den Henssler“ kocht Steffen Henssler (50) nicht nur gegen Promis, sondern muss sich zwischen den Gängen auch in Spielen beweisen. Am Sonntag (21. Mai) musste er in der VOX-Sendung unter anderem gegen seinen Gastro-Kollegen Frank Rosin (56) antreten. Dabei regte sich Henssler allerdings dermaßen auf, dass er das Duell sogar abbrach.

Elektroschock-Spiel bringt Steffen Henssler zum Ausrasten

Erst vor wenigen Wochen hatte Larissa Marolt nach ihrer „Grill den Henssler“-Niederlage mit genervten Aussagen für Kritik gesorgt. Dieses Mal war es Steffen Henssler selbst, der für Aufsehen erregte, weil er bei einem Spiel gegen Frank Rosin völlig ausflippte. Der Grund: Das Spiel „Gericht oder nicht?“ Dabei nannte Moderatorin Laura Wontorra (34) beiden Seiten abwechselnd Gerichte, die entweder echt oder frei erfunden waren. Das galt es herauszufinden. Doch währenddessen trugen die TV-Köche Armbänder, die bei falschen Antworten Elektroschocks abgeben und mussten versuchen, möglichst wenig aus dem vollen Glas in ihrer Hand zu verschütten.

Für Stefan Henssler ging dieses Spiel entschieden zu weit. Schon vor Beginn zeterte er: „Das Spiel geht mir jetzt schon so auf den Sack!“ Nach dem ersten Test machten die Elektroschocks dem Gastronomen dermaßen zu schaffen, dass er prompt das Handtuch warf. „Leck mich! Leck mich! Leck mich“, tobte Henssler, während er sich das Armband vom Handgelenk riss und danach wetterte: „Das könnt ihr alleine spielen! Ich bin doch nicht bescheuert. Mach ab! Spiel ich nicht.“ Rosin ließ er außerdem wissen: „Die drei Punkte kannst du haben.“

Die fünf erfolgreichsten Kochsendungen Deutschlands 1. Grill den Henssler

2. Küchenschlacht

3. Das perfekte Dinner

4. Grill den Profi

5. The Taste (Quelle: tvspielfilm.de)

Steffen Hensslers Zivi Howan muss für ihn einspringen

Nachdem Henssler abgebrochen hatte, wurde aber doch noch Ersatz gefunden: sein „Zivi“ Howan (23). Während Steffen Henssler immerhin die Antworten gab, musste sein Lehrling die Stromschläge ertragen. „Da hab’ ich wenigstens einen Gegner“, stichelte Frank Rosin daraufhin – und Howan machte einen guten Job. Sein Glas war am Ende voller, was Henssler satte drei Punkte einbrachte.

+ Bei „Grill den Henssler“ trat Steffen Henssler gegen Frank Rosin an. Bei einem Spiel mit Elektroschocks wurde es dem Hamburger TV-Koch allerdings zu bunt und er brach ab © RTL / Basti Sevastos & RTLplus / VOX / „Grill den Henssler“ vom 21. Mai 2023

Für den Gesamtsieg in der Show hat es aber nicht gereicht. Das Duell endete mit 92:92 Punkten. Doch Steffen Henssler ist nicht der Einzige, der in der Kochshow ausrastet. Auch Amira Pocher verlor kürzlich bei „Grill den Henssler“ die Nerven – wegen ihres Gatten Oli. Verwendete Quellen: RTLplus / Vox / „Grill den Henssler“ vom 21. Mai

Rubriklistenbild: © RTL / Basti Sevastos & RTLplus / VOX / „Grill den Henssler“ vom 21. Mai 2023