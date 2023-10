Steht Linn vor dem Aus? Neue „Bergdoktor“-Bilder von Hans Sigl werfen Fragen auf

Von: Lukas Einkammerer

Anfang 2024 startet im ZDF die 17. „Bergdoktor“-Staffel. Bilder, die Hans Sigl nun vom Dreh der Serie geteilt hat, verheißen aber nichts Gutes für eine der Figuren.

Ellmau – Bereits in wenigen Monaten geht „Der Bergdoktor“ endlich in die nächste Runde. Bevor die 17. Staffel der ZDF-Heimatserie Anfang 2024 über die Bildschirme flimmert, stehen die Stars rund um Hans Sigl (54) und Ronja Forcher (27) derzeit aber noch immer fleißig vor der Kamera und drehen die acht neuen Folgen ab. Bilder vom Set werfen nun aber viele Fragen über die Zukunft von Andrea Gerhards (39) Rolle Linn Kemper auf.

Große Änderung für Linn Kemper? Hans Sigl zeigt Bilder vom „Bergdoktor“-Dreh

Linn Kemper ist seit Jahren bei „Der Bergdoktor“ fester Bestandteil und als Mitarbeiterin in Martins Praxis und als Freundin seines Bruders Hans (Heiko Ruprecht, 51) eng mit den Grubers verbunden. In den letzten paar Folgen der Serie musste sich ihre eigene Geschichte inmitten deren explosiven Familienstreits zwar oftmals hinten anstellen, Fans dürften aber schon sehr gespannt sein, wie es für Linn künftig weitergeht.

Kurz nach Start der Dreharbeiten im Frühjahr kursierten Gerüchte, Andrea Gerhard könnte der Serie den Rücken kehren, mittlerweile ist aber klar: Linn ist in der 17. „Bergdoktor“-Staffel wieder mit von der Partie. Eine Reihe an Fotos von den Dreharbeiten, die Serienstar Hans Sigl nun in einer inzwischen wieder abgelaufenen Instagram-Story geteilt hat, scheinen dennoch nichts Gutes zu versprechen.

Darauf ist Neuzugang Frédéric Brossier (31) zu sehen, der in einer für medizinisches Personal typischen weißen Hose in Martin Grubers Praxis zu sitzen scheint. Hat sich der sympathische Titelheld für die neuen Folgen also neue Unterstützung für seinen Berufsalltag geholt, oder gibt Linn ihren Job gänzlich auf und schlägt eine neue Richtung ein? Das wird sich schon in wenigen Monaten zeigen.

Hans Sigl – kein Talent? Am Anfang seiner Karriere musste Hans Sigl eine bittere Erfahrung machen, wie er in diesem Jahr dem SWR verriet: Ein Schauspiellehrer habe nicht an sein Können geglaubt und ihm vorgehalten, „zu schlecht“ und „zu groß“ zu sein: „Der hat vorgesprochen, das wird nichts, der kann nichts, das ist schlecht, er ist zu groß“, zitierte er den Mann, der ihm anfangs Steine in den Weg gelegt hatte. Am Ende kam es anders: Schauspiellehrerin Gretl Fröhlich stieß im Laufe des Vorsprechens dazu und beschloss, sich seiner anzunehmen.

Koma, Kriegsbeil, unehelicher Sohn: Wie geht es für die Grubers bei „Der Bergdoktor“ weiter?

Neben diesem möglichen Umbruch für Linn Kemper, scheint sich in der nächsten „Bergdoktor“-Staffel auch sonst wieder allerhand zu tun. Lisbeth liegt nach wie vor im Koma, ihre Söhne haben das Kriegsbeil noch immer nicht begraben und zudem stellt sich die Frage, ob mit Cast-Neuling Jonas Kaufmann (20) in den neuen Episoden plötzlich Martins unehelicher Sohn die Bildfläche betreten könnte.

In Ellmau ist immer etwas los und Idylle und Harmonie scheinen für die Figuren rund um die Grubers und ihre Freunde noch immer auf sich warten zu lassen. Ein genaues Datum für die neuen Episoden hat das ZDF derweil zwar noch nicht bekannt gegeben, Mark Keller könnte sich nun aber zum „Bergdoktor“-Starttermin verplappert haben. Verwendete Quellen: Instagram/sigl_hans