Trotz Primetime-Sieg im Quotenrennen: „Team Wallraff“ stellt Negativ-Rekord auf

„Team Wallraff“ verschaffte RTL zwar den Quotensieg in der werberelevanten Zielgruppe, erreichte aber so wenig Fans wie noch nie zuvor. Die Zuschauerzahlen sind im Keller.

Köln – Der Donnerstagabend (28. September 2023) lief im TV etwas anders als sonst. Der Grund: Sat.1 widmete sich der Übertragung des Deutschen Fernsehpreises, weshalb ProSieben beispielsweise auf eine Ausstrahlung von „The Voice of Gemany“ verzichtete. RTL schickte als Konkurrenz „Team Wallraff – Reporter undercover“ ins Rennen – mit Erfolg. Die Sendung setzte sich in der Zielgruppe als Sieger an die Spitze, versagte im Vergleich zu früheren Folgen aber komplett.

Negativ-Rekord trotz Primetime-Sieg: Immer weniger Zuschauer verfolgen „Team Wallraff“

In einer neuen Folge der Investigativ-Doku schleusten Journalist Günter Wallraff (80) und sein Team eine Mitarbeiterin in verschiedene Kindertagesstätten ein. Dort mussten sie in ihrer rund zweijährigen Recherche einige Missstände feststellen: Überforderte pädagogische Fachkräfte und fehlende Kompetenzen seien nicht selten an der Tagesordnung. Viele Menschen interessierten sich für die Hintergründe und die Aufarbeitung des Reporterteams und schalteten am Donnerstagabend ein. Richtig zufriedenstellend dürfte das Ergebnis aber trotz vermeintlich guter Quoten nicht sein.

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ließ „Team Wallraff“ laut DWDL die Konkurrenz hinter sich – und holte mit 13,6 Prozent Marktanteil und 0,66 Millionen Zuschauern den Tagessieg zur Primetime. Beim Blick auf den Donnerstag allein dürfte das zwar Grund zur Freude bereiten – nicht aber im Vergleich zu vergangenen Sendungen. Noch nie schalteten weniger Menschen das Format ein. Die Episode rund um Burger King, die deutschlandweit für Wirbel sorgte, sahen beispielsweise 1,75 Millionen Menschen im TV.

„Team Wallraff“ In „Team Wallraff“ begleitet TV-Urgestein Günter Wallraff seit Jahren junge Journallisten bei verdeckten Recherchen in unterschiedlichen Branchen. Die intensiven Ermittlungen lösen immer wieder große Diskussionen aus, weil sie Missstände aufdecken und kritische Themen in die Öffentlichkeit bringen. Wie RTL betont, ist genau das Ziel der Sendung. „Für die Redaktion ist das Thema nach der Ausstrahlung längst noch nicht erledigt: Das Team hakt immer wieder nach und berichtet über die weitere Entwicklung in den RTL-News- und Magazinsendungen“, heißt es auf der RTL-Homepage.

„Deutscher Fernsehpreis“ landet mit einstelliger Quote hinter der Konkurrenz

Die Preisverleihung wurde im Vorfeld schon mächtig gekürzt, in dem man im Rahmen der Liveshow nur die wichtigsten Preise überreichte. Zuvor wurden in einer anderen Zeremonie unter dem Motto „Nacht der Kreativen“ bereits Drehbuchautoren, Kostümbildner und andere Gewerke ausgezeichnet. Viele Menschen verfolgten aber auch das gekürzte Live-Spektakel nicht: Mit 0,27 Millionen Zuschauern und 7,4 Prozent Marktanteil landete der Fernsehpreis, dessen Eröffnung von Fans gnadenlos zerrissen wurde, hinter der Konkurrenz.

Die Moderation des TV-Abends teilten sich verschiedene deutsche Schauspieler und Künstler. In der Vergangenheit wurde das Event hingegen oft von einer bekannten Dame moderiert. Barbara Schöneberger (49) hat sich aber heimlich vom Fernsehpreis verabschiedet.